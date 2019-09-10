В Воронежской области собрали 150 снайперов

Задействовать все возможности организма, включить зрение хищной птицы и слух мелкого млекопитающего. Раствориться в своем укрытии, будь это укрепленное здание или углубление в открытом поле. Слиться со своей винтовкой, отыскать для нее крепкий упор и, наконец, задержать дыхание в момент нажатия на курок. Выстрел!

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

За ювелирной работой российских снайперов можно было наблюдать во время учебного сбора в Богучаре Воронежской области. Именно здесь прошли углубленный курс выживания более 150 метких стрелков Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Сюда приехали военнослужащие не только из Воронежской, но и Белгородской, Брянской, Смоленской, Тамбовской областей. Полигон для всех был абсолютно незнакомым. Занятия шли в течение месяца.

«Главное - создать команду»

Сбор стал платформой для новой методики подготовки снайперских пар (стрелка и корректировщика, которые способны меняться ролями). Ее особенность - включенные условия для каждого. Отсидеться в уголке не выйдет: задачи встают одна за другой.

- Самое сложное в подготовке снайперской пары - это даже не научить человека стрелять метко. Главная задача - создать из пары команду, члены которой будут идеально дополнять друг друга. Они должны понимать своего напарника с полуслова, знать его досконально. Только тогда это будет эффективная снайперская команда, - говорит командир снайперского взвода мотострелкового полка Гвардейской общевойсковой армии ЗВО Константин (фамилию не называем).

Участникам сбора предстояло отработать навыки по поиску противника, по работе из засады (тут и прикрытие разведгруппы, и контрснайперская подготовка). Современный снайпер - не только стрелок, но еще и зоркое око, которое координирует движение отряда и помогает эффективней подавлять противника. А еще остается сильнейший психологический эффект. Выстрел, ударивший как будто из ниоткуда, может просто деморализовать врага.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Снайперские пары прошли курсы по быстрой маскировке основных и запасных позиций (причем работать им предстояло не в тепличных условиях, а прямо во время импровизированного боя), по эвакуации раненых. Заключительным испытанием стало выживание в полевых условиях. Снайперы совершали многокилометровые марши, учились добывать пищу без огня и фильтровать воду без специального оборудования. Ну, а главной целью было остановить незаконные вооруженные формирования противника, не дать им выйти из захваченного населенного пункта. Эта часть учений вышла наиболее зрелищной.

Не «игра в войнушку»

- Снайперская пара движется сюда, - командир разведгруппы указывает точку на карте, расстеленной на траве. - Дальше - выход в район сосредоточения противника.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Переговариваясь с помощью едва уловимых жестов, двое покидают укрытие и направляются к захваченному селу. Один из снайперов облачен в костюм, вызывающий ассоциации с персонажами русских сказок: он полностью покрыт сухой травой. Стоит лечь на землю - и стрелок будет невидим даже с квадрокоптера.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Противники засели в домах; они хорошо готовы к приходу «гостей». Первая задача «наших» - отыскать и ликвидировать вражеского снайпера. Придется набраться терпения...

- Есть такой прием: мысленно перенестись на позицию противника. Какие укрытия ты использовал бы сам, окажись на его месте? Где разместилась бы техника? - рассказывают снайперы.

И вот противник с винтовкой неловким движением выдает свое расположение. Через секунду следует выстрел - не громкий кинематографичный «бах», а глухой хлопок, похожий на звук резкого повреждения шины. Снайпер повержен, и группа может идти в наступление.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Трое военных приближаются к поселению, и вдруг прямо перед ними взлетает фонтан земли - граната! Враг заметил диверсантов и открыл огонь. Есть раненый. Командир кричит: «Назад, назад!». Двое хватают товарища и, пригнувшись, оттаскивают его в безопасное место, умудряясь одновременно с этим вести огонь. Находят какие-то заросли. Без долгих разговоров один занимает оборонительную позицию, второй тут же достает жгут. Главное - остановить кровотечение.

В действительности никакой крови, конечно же, нет. Как нет и большой интриги: все участники заранее знают легенду учений и действуют в строгом с ней соответствии. Главное тут - не итог, который давно известен («наши» всех победят), а мелкие, казалось бы, детали: поиск хорошего укрытия в реальных условиях, отработка движений, возможность вести огонь на ходу и так далее. И нет ощущения «игры в войнушку». Это не веселый пейнтбол, все серьезны и напряжены. Сегодня решаем условную задачу. Ну а завтра, в случае чего, готовы выполнить боевую.

- Для подготовки снайперских пар было задействовано более 50 единиц вооружения, военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, а также свыше 500 военнослужащих разведывательных, снайперских и мотострелковых подразделений, - комментируют в пресс-службе Западного военного округа.

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Упражнения от снайперов

Наблюдение за мелкими объектами на большом расстоянии способно просто выматывать. Есть простые упражнения, которые помогут улучшить кровообращение глаз и снять усталость.

1. На 5 секунд зажмуриваем глаза, еще на 5 - распахиваем. Повторяем 10 раз.

2. Вспоминаем прием у окулиста: вытягиваем руку вперед, смотрим на указательный палец и приближаем его к лицу. Повторяем 5 - 7 раз.

3. В течение минуты массируем закрытые глаза круговыми движениями пальца.