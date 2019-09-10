Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО

Посвящение первокурсников технического университета и авиационного техникума в авиастроители - добрая традиция, которую из года в год поддерживают на воронежском авиазаводе. В этом году в начале сентября около 150 ребят собрались в цехе окончательной сборки, чтобы понять, что сегодня представляет собой ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», или же просто «ВАСО».

Хотите быть творцами?

По словам и. о. управляющего директора ПАО «ВАСО» Александра Ярчевского, предприятие сегодня находится на пороге перемен: после завершения строительства опытных образцов Ил-96-400М, Ил-112В завод будет обеспечен заказами на долгие годы вперед. Это значит, что страна получит востребованные самолеты, регион - отчисления в бюджет, а люди - достойную работу. В первую очередь при этом речь идет о молодежи - именно на молодых сотрудников завод делает ставку сегодня.

- Мы работаем над тем, чтобы молодежь, приходя к нам, имела возможность карьерной и профессиональной реализации, а также чувствовала поддержку родного завода в социальном плане, - рассказывает Ярчевский. - Лучшие молодые сотрудники получают субсидирование ипотечных программ. Они сами выбирают жилье, а часть ежемесячного платежа берет на себя завод. Также действуют программы по поддержке молодых семей, семей с маленькими детьми, многодетных.

По словам «бывалых» заводчан, более половины первокурсников вернется на предприятие уже в качестве сотрудников. Пример тому - нынешние выпускники. Практически все они прошли такое же посвящение, и те, у кого действительно появилось желание заниматься самолетами, быть творцами, добились своего.

Так было всегда. Например, когда нынешний начальник цеха окончательной сборки Анатолий Супонецкий еще в 1958 году поступил в авиационный техникум Комсомольска-на-Амуре, после переехал в Воронеж и прошел путь от мастера до начальника цеха окончательной сборки. Анатолий Исаакович рассказал ребятам о своем примере и посоветовал никогда не терять веру в себя.

- Здесь работают люди высокой квалификации с хорошим умом и руками. Мы надеемся, что вы также найдете свое призвание. На нашем предприятии молодые специалисты могут расти, поднимаясь по карьерным ступенькам, и занимать ведущие места. Мы же готовы стать подспорьем, - сказал Виктор Богданов, председатель профсоюза «ВАСО».

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Вам строить будущее!

Во время посвящения работники авиазавода рассказали студентам об истории предприятия от выпуска первых тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 до создания современного военного транспортника Ил-112В.

- Вы сделали правильный выбор, связав свою жизнь с самолетостроением. Авиазавод - наша гордость, визитная карточка. Представьте, мы стоим здесь, а эти самолеты уже через некоторое время будут бороздить воздушные просторы. Вам строить будущее! - напутствовал студентов Сергей Сафонов, первый проректор ВГТУ.

И, кажется, что теперешние первокурсники сознательно подошли к выбору профессии. Судите сам: средний балл по сравнению с предыдущими годами вырос - значит, юноши и девушки стали лучше готовиться. Кроме того, в этом году, по словам Александра Нормана, директора авиационного техникума, особым спросом пользуется специальность «Технология машиностроения». То есть студенты хотят изготавливать детали и компоненты для будущих самолетов - понимают, что это востребовано.

- Спрос растет. Ежегодно ребят все больше. В этом году около 30 человек с оригиналами документов мы не смогли взять к себе на обучение, просто потому что мест у нас уже не было, - подчеркнул Александр Норман.

Каждое начало нового учебного года - это отдельный праздник на предприятии, в целом же «ВАСО» находится в постоянном контакте с учебными заведениями, чтобы вместе развивать новые компетенции. На том же посвящении специалисты проверили знания ребят, а лучшему первокурснику подарили новый смартфон.