Студенческие отряды ВГТУ стали лучшими на всероссийских стройках

60 лет назад первые студенты-энтузиасты решили покорить непаханые земли Северного Казахстана. Так зарождалось движение студенческих отрядов, которое охватило всю страну. В 2019 году мы празднуем 55 лет со дня образования воронежских студенческих отрядов и 15 лет с момента возрождения движения студотрядов в современной истории.

.

Готовы работать и учиться!

Каждый год студенты Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) участвуют в масштабных всероссийских проектах. В этом году отряды «Вега» и «Легион» отправились на стройку «Мирный Атом» в Озерск Челябинской области. Достойно представив родной университет и Воронежскую область парни из отряда «Легион» стали лучшими и привезли домой знамя стройки! Для отряда это уже второе знамя всероссийского проекта. В 2018 году «Легион» стал лучшим на всероссийской стройке «Север» в Республике Саха.

В этом году на самой масштабной студенческой стройке «Север» - сразу два стройотряда ВГТУ - «Орден» и «Импульс». Ребята на протяжении двух летних месяцев принимали активное участие в различных творческих, спортивных и производственных соревнованиях. Как итог - «Орден» и «Импульс» заняли призовые места.

Сотрудничество строительных отрядов ВГТУ с «Росатомом» стало уже традиционным. Помимо «Мирного атома» в Озерске, госкорпорация организовал всероссийскую стройку в Ленинградской области на объектах местной АЭС. Бороться за звание сильнейшего отряда на берегу Финского залива отправился отряд «Альтаир». В итоге Антон Мокшин стал лучшим мастером стройки, а воронежский отряд признан лучшим по производственным показателям.

Отряд «Ударник» стал победителем IV Межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург». Ребята из ВГТУ увезли в родной город не только знамя лучшего отряда, но и стали лучшими в комиссарской деятельности. «Эдельвейс» и «Палитра» провели лето на стройке «Мирный Атом» в Нововоронеже. По итогам работы знамя и звание «Лучший студенческий отряд» принадлежат отряду ВГТУ «Палитра»!

.

Студотряды в поездах и на Керченском мосту

Сервисный отряд «Дельта» стал участником I Межрегионального проекта «Студенческий сервисный отряд «Олимпийский». Два месяца упорной работы в Краснодарском крае - и опять же знамя лучшего отряда снова в руках студентов ВГТУ!

Комфорт пассажиров в поездах помогали обеспечить отряды «Эверест», «Молния», «Победа» и «Магистраль». Педагогический отряд «Звездный» подарил незабываемое лето тысячам детей в оздоровительном центре «Ласпи» в Крыму, а строительный отряд «Олимп» из Борисоглебского филиала вуза стал участником строительства стратегически важного объекта - Керченского моста!

.

Но разве границы Российской Федерации - это предел? Боец уже упомянутого нами отряда «Ударник» Влад Ромашин прошел отбор в международный отряд «Лотос» для работы на АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

- Бойцы студенческих отрядов нашего вуза и штаба за долгие годы упорного труда смогли доказать, что являются лучшими и могут достойно передавать свой опыт новым, только встающим на путь бойцам. Анастасия Иващенко стала комиссаром всероссийского сельскохозяйственного проекта «Гигант» в городе Славянск-на-Кубани, Дмитрий Орлов возглавил межрегиональную стройку «Курск», Анастасия Калинина являлась комиссаром межрегиональной стройки «Мирный Атом» в Нововоронеже, - отмечают в ВГТУ.