2019-09-10T10:27:15+03:00
Общество

Анне добавили комбикорма и молока

В минувший четверг, 5 сентября, с участием губернатора Александра Гусева в районе открылись сразу два крупных предприятия
Татьяна МИСТЮКОВА
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Глава региона посетил новый молочный комплекс в селе Старая Чигла.Глава региона посетил новый молочный комплекс в селе Старая Чигла.
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Первое - по производству комбикорма, второе - животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов дойного стада. Кроме того, глава региона посетил сельский ДК, а в райцентре - реконструированный мемориал и молокоперерабатывающий завод. В завершение поездки губернатор провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.

КОРОВЬЕ МЕНЮ

Даже школьник знает: чтобы получить от коровы хорошее молоко, ее нужно хорошо кормить. В Воронежской области с буренками все в порядке: их много, и, судя по молоку, питаются они неплохо. Но поскольку в регионе открываются новые комплексы, кормов начинает не хватать.

Это и заставило компанию «Молвест» построить в селе Николаевка рядом с существующим комбикормовым заводом подобное, но в два раза более мощное предприятие - производительностью 20 тонн в час (120 тыс. тонн в год).

По словам генерального директора компании Анатолия Лосева, половина произведенных кормов пойдет молвестовским буренкам (их больше 28 тыс. голов), другую будут продавать сторонним комплексам, в том числе на прокорм свиней, птиц, овец, лошадей и кроликов.

Губернатор Александр Гусев принял участие в открытии комбикормового завода.

Губернатор Александр Гусев принял участие в открытии комбикормового завода.

В производстве продукции на заводе человек фактически не участвует - все делают умные машины: агрегаты готовят из люцерны, сои, подсолнечника, рапса основу, в которую затем добавляют полезные белок, витамины и микроэлементы. Они позволяют увеличить надои. Тем не менее на предприятии трудятся порядка 50 работников. К счастью, даже самые современные агрегаты пока не обходятся без операторов, лаборантов, грузчиков.

Глава региона Александр Гусев похвалил руководство компании за правильное решение инвестировать в создание нового предприятия и выразил надежду, что такие же шаги будут предприниматься и в дальнейшем:

- Завод - достойный ответ скептикам, которые говорят, что потенциал развития Воронежской области в аграрном секторе практически исчерпан. На мой взгляд, это абсолютно не так. Строительство предприятия вписывается в нашу большую стратегию развития животноводства в Воронежской области, в том числе молочного. И в то перспективное направление, о котором мы в последнее время говорим, - в переработку продукции, производящейся на своей территории. Наша задача - сделать так, чтобы решения, которые будет принимать руководство компаний, были именно в этом русле. Мы со своей стороны готовы оказать необходимые меры поддержки.

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ МОЛОЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Именно в таком духе в селе Старая Чигла открыли молочный комплекс на 2,8 тыс. голов дойного стада компании «ЭкоНиваАгро». Главный министр лет восьми рассказал губернатору и всем присутствующим, что президентом у них является владелец компании Штефан Дюрр, после чего заслушал доклады своих заместителей. Министры путей угощения, молочного транспорта, молочных культур и молочных ресурсов отчитались о происходящем в их Академии молочных наук - поделились последними новостями из жизни коров.

А если говорить серьезно, то только в этом году «ЭкоНиваАгро» открыла в Воронежской области три молочных комплекса, еще два строятся - в Бобровском и Бутурлиновском районах. Губернатор сказал директору молочного комплекса, что правительство региона будет убеждать Штефана Дюрра добавить еще немного (хотя и так его компания производит в области больше всего молока - комплекс в Старой Чигле 14-й по счету). На это ему ответили, что введенные объекты не последние и дальнейшие планы имеются.

Чуть позже в Анне губернатор побывал на молокозаводе, который все та же компания выкупила у транснациональной корпорации. На предприятии хотят увеличить производственную мощность в два раза - до 320 тонн в сутки - и количество рабочих мест - до 215 человек (сейчас 150). Они будут производить творог, сыворотку и сливочное масло. Первую очередь завода запустят в начале следующего года.

- Территория Аннинского района - это такой пример комплексного развития, экономического и социального. Хочу поблагодарить его главу Василия Авдеева за работу, которая проводится с инвесторами и руководителями предприятий. За напор и энергию, которые прикладываются для развития социальной сферы района. Надеюсь, что жители по достоинству оценят усилия. Мы же не будем снижать темпы и дальше, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в райцентре Александр Гусев возложил цветы к отреставрированному мемориальному комплексу. Район вложил 35 млн рублей из собственных средств, чтобы привести в порядок весь объект - от установки бюстов героев до облицовки мрамором и гранитом элементов комплекса.

Аннинский район за свой счет отреставрировал мемориальный комплекс.

Аннинский район за свой счет отреставрировал мемориальный комплекс.

Также в рамках поездки губернатор посетил в селе Архангельское новый Дом культуры. Пользуясь случаем, местный музыкант ВИА попросил главу региона купить им барабанную установку. Артист не без гордости заявил, что в их ансамбле поют не под «фанеру». Вообще, ДК оказался весьма востребованным: дети и взрослые здесь еще и рисуют, танцуют, занимаются стихосложением.

В селе Архангельское построили красивый Дом культуры.

В селе Архангельское построили красивый Дом культуры.

ИНВЕСТИЦИИ ВЫРОСЛИ В 4,5 РАЗА

В завершение поездки в новой аннинской школе Александр Гусев провел совещание по социально-экономическому развитию района.

Как доложил первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, по уровню сельскохозяйственного производства Анна находится в лидерах - на четвертом месте с годовым объемом валовой продукции 9 млрд рублей.

В целом в 2019-м за счет создания крупного молочного комплекса и начала реализации проекта по модернизации молокоперерабатывающего завода объем инвестиций по району вырос в 4,5 раза - до 2,2 млрд. Это позволит выполнить самый напряженный за последние годы план по инвестициям. Кроме того, отмечается положительный рост во всех ключевых секторах экономики района, много людей занято в производственном секторе.

- Нужно развивать экономику, производство. Аннинский район в этом плане достаточно успешный, здесь наработана хорошая база и темпы неплохие. Достаточно приличные объемы производства - более 15 млрд рублей. Мы видим рост инвестиций, около 10% - это хороший показатель. По некоторым отраслям есть кратное увеличение производства. Но это одна часть, а вторая - нам нужно делать более мягкое бюджетное законодательство в части перераспределения доходов, которые генерируются на территории района. Я готов рассматривать возможность оставлять дополнительную часть налогов, которые формируются здесь и зачисляются в областной бюджет, в районном бюджете, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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