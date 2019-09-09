В Воронеже на «Утреннике» выступили группы RSAC и «Аигел»

Сотни воронежцев собрались 7 сентября в арт-центре «Коммуна» на фестивале независимой музыки «Утренник». Подавляющим большинство посетителей стала молодежь, но присутствовали и люди постарше. Некоторые приходили послушать любимые группы вместе с детьми. Атмосферности мероприятию придавали торговые ряды с книгами и одеждой, а также тематические фотозоны.

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

На фестивале работало сразу две сцены. На «малой» выступили такие группы, как «Кузина», «Хадн Дадн», «Ада», «Комсомольск» и «Головогрудь». Последние впечатлили посетителей необычным видеорядом, который транслировался прямо на стену здания.

Фото с фестиваля независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

Первыми на главной сцене выступили воронежские фавориты Ionoff Music - Easy Riders. Следом за ними спели «Барон» и «Другое дело». Каждая из групп собрала на своем выступлении большое количество людей. Одни уже давно являются их фанатами, другие впервые услышал на фестивале и не пожалели:

- Пришел сюда ради RSAC и «Аигел», но попал и на выступление «Другого дела». Честно сказать, раньше не слышал их. Но, несмотря на то, что не знал ни одной их песни, отрывался изо всех сил. Вернусь домой и обязательно добавлю к себе несколько их треков, - поделился впечатлениями с «КП» один из посетителей Алексей.

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

Хедлайнерами «Утренника» стала группа RSAC, которые исполнили свой хит NBA. Последним на сцену вышел дуэт «Аигел», авторы трека «Татарин». Правда, им пришлось завершить концерт на 30 минут раньше из-за жалоб местных жителей на громкую музыку.

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин