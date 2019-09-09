2019-09-09T16:01:12+03:00
Звезды

В Воронеже на «Утреннике» выступили группы RSAC и «Аигел»

Правда, из-за жалоб местных жителей музыкальный фестиваль пришлось закончить на полчаса раньше [фото, видео]
Кирилл Мишин
Поделиться:
Фото с фестиваля независимой музыки «Утренник».Фото с фестиваля независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

Сотни воронежцев собрались 7 сентября в арт-центре «Коммуна» на фестивале независимой музыки «Утренник». Подавляющим большинство посетителей стала молодежь, но присутствовали и люди постарше. Некоторые приходили послушать любимые группы вместе с детьми. Атмосферности мероприятию придавали торговые ряды с книгами и одеждой, а также тематические фотозоны.

Фестиваль независимой музыки «Утренник». Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

На фестивале работало сразу две сцены. На «малой» выступили такие группы, как «Кузина», «Хадн Дадн», «Ада», «Комсомольск» и «Головогрудь». Последние впечатлили посетителей необычным видеорядом, который транслировался прямо на стену здания.

Фото с фестиваля независимой музыки «Утренник». Фото: Кирилл Мишин

Фото с фестиваля независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

Первыми на главной сцене выступили воронежские фавориты Ionoff Music - Easy Riders. Следом за ними спели «Барон» и «Другое дело». Каждая из групп собрала на своем выступлении большое количество людей. Одни уже давно являются их фанатами, другие впервые услышал на фестивале и не пожалели:

- Пришел сюда ради RSAC и «Аигел», но попал и на выступление «Другого дела». Честно сказать, раньше не слышал их. Но, несмотря на то, что не знал ни одной их песни, отрывался изо всех сил. Вернусь домой и обязательно добавлю к себе несколько их треков, - поделился впечатлениями с «КП» один из посетителей Алексей.

Фестиваль независимой музыки «Утренник». Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

Хедлайнерами «Утренника» стала группа RSAC, которые исполнили свой хит NBA. Последним на сцену вышел дуэт «Аигел», авторы трека «Татарин». Правда, им пришлось завершить концерт на 30 минут раньше из-за жалоб местных жителей на громкую музыку.

Фестиваль независимой музыки «Утренник». Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль независимой музыки «Утренник».Фото: Кирилл Мишин

"Утренник" в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Захар Прилепин: «Если бы все было по закону, Сергея Есенина посадили бы в тюрьму и надолго. Но сходило с рук...»
Известный писатель и общественный деятель написал биографическую книжку о великом русском поэте «Есенин. Обещая встречу впереди», которая скоро выйдет в серии ЖЗЛ
Карен Шахназаров: Как режиссер и продюсер, я разбил 22 тарелки. Надеюсь побить ещё немало посуды
Сценарий (уже озвученный) беседы нашего обозревателя Александра Гамова с гендиректором "Мосфильма" - о том, почему - на самом деле - у него выходит только хорошее кино [аудио]
Новости 24
Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции
Уволенная чиновница подала в суд на губернатора Воронежской области
Игровое оборудование в воронежском парке "Алые паруса" стало опасным для детей
В этом году «Велоночь» пройдет по центральным улицам Воронежа
Воронежские инспекторы наказали обочечника, ставшего героем видео
Воронежцев позвали на новый автофлешмоб ко Дню города
Умер 42-летний воронежский композитор
В Воронежской области пациенты с инсультом ждали обследования несколько дней
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
79-летнюю воронежскую пенсионерку ударил ножом неадекватный сын
В Воронежской области поймали пьяного водителя, сбившего дорожный знак
В Воронеже на переходе под колеса автомобиля попала пятилетняя девочка
Воронежский вор продавал краденые вещи дальнобойщикам
В Воронежской области появятся три пансионата для пожилых людей
В Воронеже грузовик зацепился за провод и снес опору линий электропередач
Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 308 тысяч зрителей
Из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка
Воронежские музеи занесут в каталог частных собраний страны
Воронежцы рассказали о своем отношении к высшему образованию
Воронежский мультик «Снежная Королева: Зазеркалье» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке
Явка на выборы в Воронежской области составила почти 57%
Экс-директора скандального воронежского автосалона оставили под стражей еще на два месяца
Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания
Уголовное дело заставило воронежца устроиться на работу и выплатить алименты
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»