Третье ЧП с самолетом из Воронежа в Санкт-Петербург: на этот раз задержали рейс

Проблема с самолетами «Бомбардье», летающими из Воронежа в Санкт-Петербург, похоже, все-таки носит системный характер. На онлайн-табло аэропорта столицы Черноземья появилась информация, что лайнер той же разновидности CRJ-200, с которой были предыдущие два ЧП, не вылетел в 7.15. Самолет задержали, как минимум, до 9.30. В справочной аэропорта сообщили, что причины этого решения не знают.

Напомним, 4 сентября, самолет того же рейса в 7.15 и той же марки, вылетевший из Воронежа, вынужден был вернуться из-за нераскрывшейся стойки шасси. В результате пассажиров отправили в Санкт-Петербург другим рейсом только около полудня А 5 сентября ЧП практически повторилось. На этот раз самолет вернулся в воздушную гавань Воронеж из-за отказа одной из резервных систем электропитания. И снова за пассажирами направили резервный лайнер, который тоже вылетел около полудня.

В авиакомпании «Руслайн» рассказали о намерении предоставить пассажирам этих двух рейсов сертификаты на перелет со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети. А вот о том, что делают, чтобы предотвратить подобные ЧП, пока не сообщали.