2019-09-06T13:02:00+03:00
Общество

На фестивале «Город-Сад» воронежцев ждет карета-тыква и путешествие в Венецию

Компания «Молвест» по традиции подготовила для гостей праздника сказочные площадки
Олег ИВАНОВ
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Занавес открыт: 5 сентября в Воронеже стартовал международный фестиваль «Город-Сад». В этот раз масштабный цветочный праздник приурочен к Году театра, а это значит, что каждый из нас может стать героем собственного произведения. И, быть может, примерить новые маски? Забудьте фразу «Не верю!». Этот спектакль вы точно посетите на бис и не раз вплоть до 8 сентября.

Первый день прошел в режиме свободного просмотра, но, кажется, мы уже можем говорить об участниках, чьи композиции особенно приглянулись воронежцам и гостям нашего города. В очередной раз удивила компания «Молвест» - традиционный участник фестиваля.

Спешите, пока не пробили куранты!

Театр, как говорится, начинается с вешалки, то есть крайне важно первое впечатление. Гостей праздника «Город-Сад», можно сказать, еще на пороге встречала инсталляция, отсылающая к любимой многими с детства сказке «Золушка». Разве существует другая история, столь же впечатляющая юных принцесс? Не удивительно, что у кареты-тыквы, усыпанной сотнями ярких цветов, с удовольствием фотографировались как девчонки, так и их мамы и бабушки.

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В прошлом году воронежский «Молвест» совершил не менее чарующее превращение: традиционный оранжевый овощ обернулся питьевым йогуртом «Вкуснотеево» - «Сочная тыква». Оригинальный вкус успели отметить как клиенты компании, так и судьи международных конкурсов. Кажется, тут не обошлось без магии феи-крестной?

Пока дети карабкались по пирамидам из настоящих тыкв, а мамы делали снимки на память, главы семейств изучали дизельный трактор Porsche 1959 года выпуска или рассуждали о характеристиках другого раритетного представителя сельскохозяйственного транспорта John Deere 1935 года.

- Жаль порулить нельзя! - с горящими как у мальчишек глазами говорили они.

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Визу оформлять не придется!

Впрочем, зачем куда-то ехать самому, если вас могут подвезти? Например, на еще одной площадке компании «Молвест» вы вместе с гондольером можете отправиться прямиком в Венецию. И даже визу оформлять не придется!

Только представьте: вы сидите в лодке, вас окружают традиционные европейские пейзажи, а вокруг одни цветы, при этом вы таинственно прячете улыбку за веером, и только по глазам можно понять, ваше настроение. Вот оно какое - счастье - то есть по-итальянски «Felicita».

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Если же вы хотите ощутить счастье на вкус и заодно подкрепиться, здесь же на фестивале работает шатер, где можно заказать пиццу с моцареллой или салат с бурратой - все воронежского производства. Бренд - «Felicita»! К слову, за любой заказ в этом шатре в подарок воронежцы получали и будут получать на протяжении всего фестиваля те самые йогурты «Сочная тыква».

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- Впервые пробуем этот йогурт. Раньше даже не задумывалась, что может быть такой вкус. Но дочери нравится, видите, уже весь выпила, - поделилась жительница Воронежа Анастасия, мама пятилетней Марии.

Самые любознательные воронежцы практически на краю фестивальной территории могли обнаружить третью площадку воронежского «Молвеста». Там развернулась «Золотая осень»!

- Вот это наш размерчик! Иди, Петр, покорять! - с улыбкой обратилась одна из посетительниц к своему малышу. И тот отправился то ли обниматься с гигантской бутылкой йогурта от «Вкуснотеево», то ли пытаться на нее взобраться. В итоге пятиминутной борьбы мальчуган понял, что проще сдаться и посидеть-отдохнуть на тыквах. Тем более, что мама тут же купила ему фирменный глазированный сырок. Что еще нужно после хорошего подвига, пусть и не состоявшегося до конца? Похоже, у кого-то праздник точно удался!

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