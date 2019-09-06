Выходные в Воронеже: Город-сад, битва с душманами и "Голубые береты"

ЗЕЛЕНЫЕ ИЗЫСКИ

В Центральном парке стартовал девятый фестиваль «Город-Сад». Воронежцев ждет масштабная программа. Будет множество разнообразных активностей – можно полюбоваться конкурсными инсталляциями и арт-объектами, поразвлекаться на любимой многими площадке «Сено-солома», поучаствовать в творческих мастер-классах, научиться премудростям ухода за растениями, прикупит саженцы на зеленом маркете.

Поскольку в этом году ландшафтный форум посвящен Году театра, идет интересный флористический конкурс Game of Flowers («Игра цветов» - по мотивам «Игры престолов») и зона «Искусство в парке» (посетители примут участие в пленэре и создании карты региона вместе с художниками Алексеем Загородных и Евгением Камбалиным). А завершится фестиваль концертом с участием симфонического оркестра и солистов Воронежского театра оперы и балета, а также лауреата премии народного артиста СССР Бориса Покровского, солиста Большого театра России Владимира Магомадова.

Последний день форума будет посвящен 85-летию образования Воронежской области.

Каждый день с 10.00 до 20.00 будут работы зоны фудкорта (на парковке Центрального парка и в районе Зеленого театра) и грин-маркета (на парковке парка).

Смотрите подробную программу форума IX фестиваль «Город-Сад» в Воронеже: «Игра цветов», искусство в зелени и встреча с Дмитрием Дюжевым

СТРЕЛЬБА ИЗ ТРЕХЛИНЕЕК

В рамках военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт» 6 сентября на военном полигоне «Погоново» пройдут соревнования по стрелковому мастерству «Кубок Мосина» - в честь знаменитого земляка, конструктора стрелкового оружия Сергея Мосина.

- Спортивный турнир включит в себя прохождение полосы препятствий, стрельбу по мишеням из положения «лежа» из винтовок Мосина и стрельбу из положения «стоя» из пистолета Макарова, - сообщили организаторы. - В соревнованиях примут участие студенты вузов, а также члены казачьих общин Центрального федерального и Южного федерального округов. Они получат уникальную возможность прикоснуться к истории - воспользоваться уже снятыми с вооружения армии, практически «музейными» «трехлинейками».

БИТВА С ДУШМАНАМИ И "ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ"

7-8 сентября в столице Черноземья пройдет очередной военно-исторический фестиваль «Воронежский фронт». Третий форум состоится на военном полигоне «Погоново».

- Мы решили посвятить реконструкцию 30-летию вывода войск из Афганистана. К тому же на 8 сентября выпадает еще один значимый для военных праздник – День танкиста. Мы хотим дать возможность воронежцам и гостям города стать ближе к непростой военной истории нашей страны, - отметил организатор фестиваля Дмитрий Галиулин. - Локацию для проведения «Воронежского фронта» в этом году предложила 20-ая гвардейская Краснознамённая общевойсковая армия. У гостей фестиваля будет уникальная возможность побывать на действующем военном полигоне.

7 сентября с 12.00 до 17.00 будут проходить соревнования по мотокроссу на приз фестиваля.

8 сентября в 12.00 состоятся показательные выступления взвода разведки, а в 14.00 - военно-историческая реконструкция сражения воинов-интернационалистов с вооруженными формированиями афганских моджахедов (душманов) «Эхо Афгана 1979-1989».

Оба дня на фестивальной площадке с 10.00 до 18.00 будут работать музей под открытым небом авто-, мото- и бронетехники, полевой узел связи, военно-полевая медицина, выставка техники МЧС, пункт призыва по контракту, военно-полевая кухня.

Также в программе фестиваля концерт с участием народных и детских коллективов, воронежской рок-группы «НеБо», скрипичное шоу от Елены Ионовой, выступление ансамбля "Голубые береты".

Добраться до фестиваля воронежцы смогут не только на личных автомобилях, 7 и 8 сентября с 9.30 будут ходить специальные автобусы от остановки «Машмет» до «Погоново».

Вход на фестиваль свободный.

фото предоставлено организаторами.

ДВОЙНИКИ ЭЛДЖЕЯ И ТИМЫ БЕЛОРУССКИХ

6 сентября в Камерном театре пройдет pre-party вечеринка по случаю открытия нового сезона.

- По многочисленным просьбам зрителей мы решили повторить и расширить вторую часть юбилейного вечера, посвященного 25-летию театра. На сцене Камерного появятся персонажи современной музыкальной субкультуры в исполнении артистов театра, - анонсировали в Камерном.

В программе "Мокрый малиновый попкорн" заявлены хиты популярных молодых артистов - Френдзоны (Георгий Яковлев и Людмила Гуськова), T-fest (Михаил Гостев), ВРАГа (Марина Погорельцева), Мальбэка и Сюзанны (Андрей Новиков и Яна Кузина), Elvira T (Анастасия Новикова), Элджея (Андрей Мирошников), Matrang (Юрий Овчинников и Камиль Тукаев), Луны (Татьяна Сезоненко), HammAli & Navai (Павел Ильин и Михаил Гостев), Монеточки (Наталья Шевченко), Леши Свик (Борис Голощапов), Гречки (Тамара Цыганова), IOWA (Екатерина Савченко), Тимы Белорусских (Василий Шумский).

МУЗЕЙ В КИНО «Я, Клод Моне»

7 сентября в кинотеатре "Спартак" в этой ленте любимый во всём мире художник откроется зрителям с новой стороны: фильм рассказывает о самых мрачных моментах в жизни Клода Моне - историю о том, как автор залитых солнцем полотен переживал одиночество, и даже депрессию, но нашёл спасение в творчестве. Опираясь на письма и другие личные записи Моне, авторы фильма создают портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО «Акрам Хан: Жизель»

8 сентября в кинотеатре "Спартак" пройдет транслция из Английского национального балета. Покажут "Жизель". Яркая, жесткая, агрессивная и в то же время по-восточному мягкая, экзотическая и гипнотизирующая – вряд ли какая-то другая редакция «Жизели» достойна этих слов больше, чем постановка Акрама Хана. Невероятный по накалу страстей и совершенно новый по жанру спектакль не оставит равнодушными ни балетоманов, ни зрителей, далеких от классического танца.

Акрам Хана поставил абсолютно свою версию «Жизели», переделав и сюжет, и музыку спектакля. Так что зрителей ожидает встреча с совсем иным видением знаменитой истории, где главная героиня многое пережила в жизни, но сохранила способность чувствовать; где вместо живописной деревни и кладбища - палаточный лагерь и заброшенный завод. В музыке и танце появились восточные мотивы, а пуанты стали атрибутом потустороннего мира. Неизменной осталась лишь любовь, великая сила во все времена. Начало в 18.00.

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РОМАНТИКА РОМАНСА

8 сентября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт клуба любителей гитарной музыки «Романтика романса».

- Начало XX столетия - «золотой век» русского романса, который является гармоничным слиянием музыки, поэзии и вокального пения, прекрасным лирическим произведением о любви и красоте. На концерте будут исполнены романсы и лирические произведения для голоса и гитары «Гори, гори, моя звезда» в обработке для семиструнной гитары Окунева, «Вот и осень, господа», «Цыганская гитара», инструментальная пьеса «Маленький цветок», «Не пробуждай воспоминания», «Ты поила коня», - сообщили в «Никитинке».

Концерт начнется в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа библиотеки (пл. Ленина, 2).

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖА

В музея имени Крамского открылась выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале показывают живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представили малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнили деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

НАДПИСИ НА СТЕНАХ

6 сентября в выставочном зале музея имени Крамского начнет работу экспозиция фотографий режиссера Эл Эрсбурн.

Елена Родина в 2015 году, после 16 лет проживания за границей (Токио, Нью-Йорк, Берлин), где творила под именем Эл Эрсбурн, вернулась в родной город Воронеж. Ее привлекли надписи на стенах, заинтересовала тема анонимных авторов.

- Что объединяет первобытных людей, писавших и рисовавших на скалах, с людьми XXI века, которые также пишут послания согражданам, оставаясь инкогнито? Являются ли надписи на стенах произведением искусства, криком души или же просто оскорблением для города? Эти вопросы режиссер ставит перед воронежцами, гостями города и, конечно, самой собой. Экспозицию составили 17 фотографий, а также видеоматериалы, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 22 сентября.