Уважаемые абоненты!

2019-09-05T16:47:37+03:00
Общество

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ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» сообщает об изменении c 01.09.2019 условий договора поставки газа
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В связи с изменениями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354:

1. Пункт 2.5.1. Договора поставки газа изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Ежемесячно, до 25 числа (включительно) месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, которым является календарный месяц, в полном объеме вносить плату за потребленный газ, указанную в квитанции об оплате за газ.»

2. Пункт 2.5.4. Договора поставки газа изложить в следующей редакции:

«2.5.4. Регулярно не позднее 25 числа (включительно) расчетного месяца сообщать Поставщику сведения о показаниях ПУГ в квитанции по оплате за газ, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством, в т. ч.:

- в письменной форме (в т.ч. непосредственно в пункте приема Абонентов, почтовым отправлением, по факсу и т.д.);

- в электронном виде (по электронной почте или посредством доступных сервисов на официальном сайте Общества);

- в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов.

Подтверждением внесения показаний в квитанцию для Поставщика будут являться также электронные реестры платежей агентов по сбору денежных средств.»

* Обращаем внимание, что изменились только даты оплаты и передачи показаний прибора учета газа (до 25 числа (включительно) месяца, следующего за истекшим расчетным периодом). С текстом договора можно ознакомится на сайте общества http://www.vrgaz.ru.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратится по многоканальному телефону 8(473)202-03-19, написать обращение на сайте www.vrgaz.ru в личном кабинете или на электронную почтуoffice@vrgaz.ru, мы будем рады Вам помочь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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