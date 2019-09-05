2019-09-05T12:55:35+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с Администрацией Приморского края

5 сентября в рамках Восточного экономического форума Президент-Председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве
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ВТБ и администрация Приморья намерены развивать сотрудничество в области экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона. В частности, взаимодействие будет осуществляться в рамках реализации приоритетных проектов, внедрения современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, поддержки модернизации промышленного комплекса, содействия привлечению инвестиций в край и развития системы кредитования.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сказал, что подписанное соглашение открывает новые перспективы сотрудничества с администрацией Приморского края и будет содействовать социально-экономическому развитию региона. По его словам, ВТБ ведет активную работу в Приморье, поддерживает реальный сектор экономики, уделяя особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. В рамках стратегических задач банк планирует дальнейшее развитие своих продуктов и сервисов на основе самых современных цифровых решений.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что у ВТБ в Приморье большие перспективы. «Для нас банк ВТБ является серьезным партнером, с ним на протяжении многих лет складываются хорошие экономические отношения. Он финансирует множество краевых предприятий в сфере ЖКХ, реализует проекты, связанные с обслуживанием населения. Думаю, что в дальнейшем банк будет расширять свою деятельность здесь. Рассматриваем также партнерство в части дорожной инфраструктуры», – прокомментировал он.

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Приморском крае по результатам первого полугодия 2019 года превысил 83 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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