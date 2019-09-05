2019-09-05T12:18:39+03:00
Экономика

ВТБ и «ПАО» РусГидро подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта

«РусГидро» и Банк ВТБ договорились о дальнейших шагах по улучшению условий контракта. Среди них – снижение форвардной ставки и продление периода действия контракта
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В рамках V Восточного экономического форума президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления-генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов подписали соглашение о намерениях по вопросу улучшения условий форвардного контракта, заключенного в марте 2017 года.

«РусГидро» и Банк ВТБ договорились о дальнейших шагах по улучшению условий контракта. Среди них – снижение форвардной ставки и продление периода действия контракта. Среди планируемых мероприятий также совместная работа по повышению стоимости акций ПАО «РусГидро».

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сказал, что мы планомерно развиваем наше сотрудничество с холдингом «РусГидро», предоставляя весь спектр банковских и финансовых услуг и продуктов. Благодаря форвардному контракту на 55 миллиардов рублей, заключенному между ВТБ и «РусГидро», уже реализуется стратегический план по развитию дальневосточных территорий. Эта сделка позволила привлечь значительные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры энергетических объектов на востоке нашей страны.

Глава «РусГидро» Николай Шульгинов отметил: «Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – крупнейший проект «РусГидро» в стратегическом партнерстве с Банком ВТБ. Мы смогли договориться с Банком ВТБ об улучшении условий по форвардной ставке и подписании дополнительного соглашения к действующему контракту. При этом, мы видим потенциал улучшения экономического результата для всех участников сделки».

Форвардный контракт был заключен между «РусГидро» и Банком ВТБ в рамках привлечения средств для рефинансирования ссудной задолженности предприятий Холдинга РАО ЭС Востока. В результате сделки существенно снизилась долговая нагрузка Группы «РусГидро», что обеспечило повышение финансовой устойчивости ее дальневосточных энергокомпаний, а также создало условия для совершенствования дивидендной политики Группы «РусГидро». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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