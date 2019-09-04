ВТБ: более 60 тысяч человек ежедневно оплачивают проезд на турникетах в метро

В мае текущего года ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. На всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией.

Помимо этого ВТБ совместно с платежными системами Mastedcard и «Мир» запускает акции для пассажиров, предпочитающих такой вид оплаты.

С 1 по 30 сентября 2019 г. Mastercard предоставляет скидку для пассажиров Московского метрополитена и МЦК. При оплате проезда на турникете картами Mastercard, телефоном или любым другим носителем одна поездка обойдется пассажирам всего в 26 рублей, что более чем на 50% ниже стоимости разового билета.

Для держателей бесконтактных карт «Мир» до конца этого года будет доступен проезд со скидкой в размере 15 рублей в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК). Таким образом, стоимость разовой поездки по карте «Мир» составит 27 рублей. Скидка будет действовать до 31 декабря 2019 года.

«Согласно стратегии ВТБ мы стремимся предлагать пользователям новые выгодные цифровые услуги. Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет москвичам и гостям столицы значительно экономить свое время. По нашей статистике, все больше людей проявляют интерес и отдают свое предпочтение оплате проезда на турникетах. Сервис работает всего несколько месяцев, а суточный показатель уже превысил 60 тысяч человек в день. Уверен, новые акции помогут в разы увеличить это число. По нашим прогнозам, к концу года в сутки оплачивать проезд в одно касание на турникетах будут уже более 200 тысяч пассажиров», - прокомментировал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Mastercard первой не только продемонстрировала бесконтактную технологию в России, но и стала внедрять её на российском транспорте, в Москве и других городах. Именно с Mastercard связана история появления в Московском метрополитене безналичной оплаты, когда в 2013 году был реализован первый проект – тогда по картам появилась возможность купить билет в билетоматах, а спустя несколько лет бесконтактная технология оплаты картами появилась на турникетах. Мы очень рады, что вместе с Метрополитеном и банком ВТБ дарим пассажирам возможность быстро и легко оплачивать проезд прямо на турникете так, как им это удобно. А наша осенняя акция поможет жителям и гостям города сберечь и время, и деньги», – комментирует Антон Шигапов, директор по развитию цифровых платежей в России, Mastercard.

Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон, поддерживающий платёжные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay к считывающему устройству турникета. Сервис позволяет совершить транзакцию и с помощью браслета, смартфона и часов с функцией бесконтактной оплаты. После этого со счета клиента спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро, при этом сумма скидки вернется на счет карты спустя несколько минут. Банк ВТБ (ПАО).