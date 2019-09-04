Сколько можно зарабатывать на браузере

Команда браузера Мандарин решила «усовершенствовать» Opera, Chrome и Vivaldi. Для этого понадобилось добавить 2 рекламных блока на рабочей панели. Не спешите списывать браузер со счетов, потому что сделали они это, чтобы платить пользователям деньги.

Доходы от рекламных сетей проходят мимо пользователей, в то время как количество рекламы растет. Всплывающие окна, видео, плавающие кнопки - полоса препятствий для ваших глаз. Комиссия АКАР подсчитала объемы рекламного рынка России за I квартал 2019 года. Суммарно рекламные бюджеты в Интернете составили около 51 млрд рублей до НДС (рост +18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Эти бюджеты были откручены на сетчатках миллионов пользователей совершенно бесплатно для них.

Мандарин взял за основу популярный Chromium Оставил стандарты скорости и безопасности данных и добавил свою рекламную сеть Mandarin Ads в боковые панели. Панели заняли примерно 20% экрана и позволили зарабатывать примерно 2-3 рубля в час. Создатели уверяют, что эта цифра будет расти, по мере увеличения числа рекламодателей.

Доходы напрямую зависят от количества денег, которые заплатили рекламодатели в сети. Если в сети единовременно он-лайн 100 пользователей, и заведена реклама на сумму 1000 рублей, то за этот час каждый пользователь получит 7 рублей (1000/100 = 10 - 30% = 7 руб). Мандарин разделяет доходы в пропорции 70% пользователю, 30% - свои комиссионные.

Немного расчетов, чтобы понять масштабы:

1 час = 2 рубля

5 часов в день = 10 рублей

месяц = 300 рублей

год = 3 600 рублей

Вывод денег из Мандарина:

При выводе средств с пользователя удерживают «десятину». 10% Мандарин отправляет в российские благотворительные фонды (можно выбрать из нескольких). Вывод молниеносный на номер телефона или электронными деньгами.

Удобно ли вам будет работать в таком браузере или нет - личный опыт каждого. Реклама в любом случае стала неотъемлемой частью Интернета, поэтому свою аудиторию браузер Мандарин найдет.

Скачать можно на официальном сайте

*Ассоциации Коммуникационных Агентств России

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