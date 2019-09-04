2019-09-04T12:11:03+03:00
Экономика

ВТБ предоставит 2 млрд рублей на строительство крупнейшего на Камчатке гостиничного комплекса

4 сентября в рамках Восточного экономического форума Правительство Камчатского края, банк ВТБ и ООО «Новый дом» подписали соглашение о сотрудничестве
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Стороны определили направления совместных действий по развитию туристического потенциала и инфраструктурных проектов Камчатского края. Подписи под документом поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и учредитель ООО «Новый дом» Игорь Редькин.

В настоящее время «Новый дом» при финансовой поддержке банка ВТБ возводит в г. Петропавловск-Камчатский крупнейший в регионе гостиничный комплекс. Общая стоимость проекта 5 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей предоставляет ВТБ. Половина этой суммы выделяется в рамках Программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития («Программа № 1764»). Заемные средства будут выданы сроком на пять лет.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Наша работа направлена на всестороннюю поддержку регионального предпринимательства, и новое соглашение станет важным шагом к укреплению социально-экономического потенциала этого стратегически важного для страны региона. ВТБ оказывает поддержку краевому бизнесу в реализации проектов в различных отраслях, а развитие инфраструктуры сервиса и гостеприимства входит в число приоритетных».

Развитие туристической отрасли на Камчатке выходит на качественно новый уровень. Во многом этому способствуют гарантии и меры поддержки Правительства субъекта представителям туристической индустрии.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин прокомментировал: «Сейчас отрасль главным образом ориентирована на создание качественных туристических продуктов и комфортных условий пребывания наших гостей на Камчатке. Причем, я говорю не только о самых живописных местах полуострова, но и о краевой столице – Петропавловске-Камчатском. Крупнейшая гостиница строится в самом центре города, рядом с ключевыми туристическими объектами краевого центра. И мы рассчитываем, что создание этого современного гостиничного комплекса станет импульсом к развитию на Камчатке еще одного сегмента отрасли – делового туризма».

«Сегодня нами уже полностью возведены монолитные железобетонные конструкции здания, состоящего из шести блоков, проложены наружные инженерные коммуникации и осуществлено техническое присоединение. В настоящее время изготавливается фасадная система здания: подписан договор с компанией «Schuco». Мы планируем завершить строительство в 1 квартале 2021 года. Уверен, благодаря поддержке крупного надежного банка ВТБ и при содействии Правительства Камчатского края, мы эффективно и в срок реализуем нашу совместную инициативу и предоставим жителям и гостям Камчатки столь нужный объект», — прокомментировал Игорь Редькин, учредитель компании «Новый дом» (резидента Свободного порта Владивосток).

Гостиничный комплекс будет включать 177 номеров, бизнес-центр, рестораны, фитнес-центр, спа-центр с бассейнами. Общая площадь объекта составит 28 000. кв.м.

Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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