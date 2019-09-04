«Это шикарный подарок вам, ребята!»

2 сентября первые ученики переступили порог новой, яркой, современной, оснащенной всем необходимым оборудованием школы в селе Отрадное Новоусманского района. Открыть учебное заведение приехал и. о. губернатора Виталий Шабалатов.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

Чтобы ребята смогли начать учебный год в новых стенах, строители сдали Отрадненскую СОШ № 2 в сжатые сроки - на четыре месяца раньше даты, оговоренной контрактом. Ее возведение обошлось в 962 миллиона 712 тысяч рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и привлеченных из областного бюджета.

Школа рассчитана на 1224 места и 51 класс. Общая площадь помещений составляет 22 260 квадратных метров.

Просторное здание вмещает все необходимое для организации учебного процесса. Здесь есть специализированные кабинеты химии и биологии, робототехники, конструирования и моделирования, лаборатория физических исследований, слесарная и столярная мастерские, кабинет кулинарии, кройки и шитья, медиатека. Имеется столовая на 360 мест, актовый зал на 450 зрителей, медицинский блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом и прививочной. В школе также есть зона отдыха, площадка для хозяйственных нужд, своя трансформаторная подстанция и блочно-модульная котельная.

Кроме привычных предметов в новой школе можно будет осваивать робототехнику и моделирование.

Созданы все условия для развития физической подготовки учеников и занятий спортом: отдельные помещения для игр и гимнастики, тренажерный зал. На универсальной площадке можно оттачивать любые спортивные навыки, а для поклонников тенниса предусмотрен корт. Есть даже просторный хореографический зал!

ВСЕ ВАКАНСИИ ПЕДАГОГОВ ЗАНЯТЫ

Осмотрев помещения, Виталий Шабалатов отметил:

- Это не просто новая школа. Она соответствует современным нормативам и стандартам, оснащена по последнему слову техники. Созданы все условия, чтобы дети получали знания самого высокого уровня. Во всех школах-новостройках на сто процентов заняты вакансии педагогов. Это говорит о том, что они востребованы. Люди приезжают даже с других областей, чтобы работать в современных учебных заведениях. А родители возят в наши школы детей из соседних регионов!

За последние годы Воронежская область сделала огромный рывок в развитии среднего и дошкольного образования, в материально-техническом оснащении. Разработан трехлетний план по строительству соцобъектов. Только в 2019-м в регионе открылись девять новых школ. А до конца года сдадут еще 21 детский сад. На следующий год правительство региона планирует сохранить те же темпы строительства и введения в эксплуатацию объектов образования.

ШЕСТЬ ПЕРВЫХ КЛАССОВ

В День знаний в светлых классах Отрадненской школы сели за парты 760 учеников. Больше всего - первоклашек, их разделили на шесть классов. Десятый - один. А вот одиннадцатого в этом году не набрали.

Почти половина учеников - 350 человек - проживает в соседних поселках и микрорайонах. На занятия они будут приезжать на школьном автобусе. Сейчас в учебном заведении в наличии четыре автобуса. Виталий Шабалатов пообещал предоставить дополнительный транспорт, если в нем возникнет необходимость. Это станет ясно в первые месяцы учебного года. Кроме того, правительство области выдало Отрадненской школе сертификат на 350 тысяч рублей для закупки коммунальной техники, необходимой для обслуживания учреждения.

- Новая школа - это шикарный подарок вам, ребята. В ней можно учиться только на отлично. И сегодня у каждого из вас начался новый, счастливый этап в жизни! - напутствовал учеников Виталий Шабалатов.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА