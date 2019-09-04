2019-09-04T11:12:07+03:00
Происшествия

Пассажир самолета, севшего в Воронеже из-за ЧП: «Паники в салоне не было»

По словам мужчины, за людьми, которые вынужденно вернулись в столицу Черноземья, выслали резервный лайнер
Юрий КОЗЛОВ
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Самолет, к счастью, сел удачно.Самолет, к счастью, сел удачно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажир самолета «Бомбардье CRJ-200», экстренно севшего в Воронеже из-за нераскрывшейся стойки шасси, поделился впечатлениями от недолгого полета:

- При взлете, на небольшой высоте, когда поля еще четко были видны, услышал какой-то металлический звук. Вскоре нам сообщили, что самолет возвращается в Воронеж по техническим причинам. Летели где-то десять минут, по идее столько же нужно на обратный путь, но мы кружили над аэропортом около получаса. Салон, рассчитанный на 50 человек, был практически заполнен, детей не было. Все вели себя спокойно, сосед за все время полета так и не оторвался от своей газеты. Сели нормально. В аэропорту объявили, что за нами выслан резервный самолет из Москвы. Он должен приземлиться в Воронеже в 11.30.

По неофициальной информации, ситуация с незакрытой стойкой шасси не представляла большой опасности. Однако лететь на высокой скорости при таком раскладе невозможно.

Напомним, посадка экстренно вернувшегося лайнера «Бомбардье CRJ-200» в воронежском аэропорту благополучно завершилась в 7.51. Полет до Санкт-Петербурга занимает около двух часов. Таким образом, опоздание рейса, даже если он вылетит вскоре после приземления, составит около пяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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