2019-09-03T17:15:55+03:00
Экономика

При участии ВТБ открылось движение по трассе М-11 от Великого Новгорода до Тосно

3 сентября открылось движение по 7 этапу платной трассы М-11 (Москва – Санкт-Петербург) от Великого Новгорода до Тосно
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Участок длиной 103 километра построен в рамках концессионного соглашения между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц», одним из акционеров которого является ВТБ.

Новый участок трассы проходит по территории Новгородской и Ленинградской областей вдали от населенных пунктов. Строительство началось летом 2016 года. Общая сумма инвестиций составила свыше 44 млрд руб.

С открытием 7-го этапа трассы М-11 автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до федеральной дороги А-120 (южное полукольцо вокруг Санкт-Петербурга) в районе Тосно. Стоимость проезда по новому участку для легковых автомобилей составит 280 рублей. От Твери до Тосно можно будет доехать за 1050 рублей. При оплате транспондером предоставляется скидка до 40%.

Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал, заявил: «Уже на стадии работ этот проект вошёл в рейтинг EMEA Finance и был признан лучшим по версии Национальной премии «ROSINFRA». Автомагистраль М-11 – первая в России трасса, которой присвоена наивысшая категория 1A. В окончательном виде протяженность дороги составит 669 км, а сама она станет частью транспортного коридора Северная Европа–Западный Китай. Строительство этой трассы свидетельствует о важной роли ВТБ Капитал в развитии инфраструктуры России на основе государственно-частного партнерства». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
ВТБ реализует пилотный проект нового сервиса по оформлению цифровой ипотеки. Теперь клиенты без посещения офиса могут подать заявку, открыть свой личный ипотечный кабинет и получить одобрение по кредиту. Услуга доступна на сайте vtb.ru
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
За семь месяцев 2019 года количество онлайн-взносов, поступивших по договорам негосударственного пенсионного обеспечения через сайт ВТБ Пенсионный фонд, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%
ВТБ и ИАТА развивают сотрудничество в сфере расчетов
Банк ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) реализовали проект, направленный на автоматизацию сбора дебиторской задолженности и упрощение денежных переводов для туристических агентств в России
Новости 24
Главой управления ФНС по Воронежской области временно стала Светлана Тыняная
В Воронеже на неделю ограничат движение у центрального парка из-за фестиваля «Город-Сад»
30 километров выделенных полос для автобусов появится в Воронеже
В Воронеже снизился спрос на букеты ко Дню знаний
В Воронеже нищая бабушка у «Московского проспекта» оказалась мужиком
В Воронеже пять аукционов на 47,8 миллионов рублей «разыграли» в пользу одной фирмы
В воронежском сквере мужчина ограбил женщину с ребенком
В Воронеже стартовал архитектурный конкурс по благоустройству «Бринкманского сада»
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Воронежской области в 2019 году освоят 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование»
В Воронеже впервые пройдет «Ночь летучих мышей»
Мэр сообщил, сколько ждать воронежского "метро"
В Воронежской области закончилась волна острых отравлений грибами
В Воронежской области водителя арестовали на пять суток за то, что он въехал в забор