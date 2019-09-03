В Боброве построили лучший образовательный центр области

Грандиозное учреждение, а также местную больницу, ЗАГС и новый спортзал другой бобровской школы в минувший четверг, 29 августа, посетила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Кроме того, вице-спикер вместе с и. о. губернатора Воронежской области Виталием Шабалатовым приняла участие в августовском совещании учителей.

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ СТЕНТИРОВАНИЕ

В конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районной больнице открылась рентгеноперационная, врачи которой благодаря высокотехнологичному оборудованию спасают пациентов с инфарктом мио-карда. Медики проводят балонную ангиопластику и стентирование - так называемый золотой стандарт оказания медпомощи при сосудистой катастрофе.

- Пока больного везут к нам на «Скорой», фельдшер проводит ему тромболитическую терапию, направленную на растворение тромба. Затем уже в отделении в сосуд через минимальный прокол вводится длинный проводник, который медик подводит к сердцу. Через него вводится контрастное рентген-позитивное вещество. Раствор растекается по артериям, которые уже можно рассмотреть на рентгене. Если контраст дальше не проходит, значит, там находится тромб или бляшка, которые препятствуют поступлению крови в мио-кард. Это и приводит к некрозу тканей сердца - инфаркту, - рассказал главный врач больницы Роман Шурупов.

Галина Карелова побывала в рентгеноперационной Бобровской РБ.

По его словам, уже через час после поступления в отделение такому больному проводят срочную операцию:

- Проблемное место в артерии раздувается специальным баллоном, на котором, как на воздушном шарике, закреплена пружинка. Она вставляется в сосуд, расширяется и таким образом восстанавливает просвет артерии и ее кровоток.

Раньше для таких манипуляций со всего региона больных везли в воронежскую областную больницу. Теперь с 12 южных районов области «Скорая» доставляет инфарктников в Бобров. Время транспортировки больных составляет от 42 до 130 минут, расстояние - от 49 до 178 км. Чем раньше они получат помощь, тем выше их шансы вернуться к нормальной жизни и не стать инвалидами.

На сегодняшний момент из почти 60 поступивших сюда пациентов стентирование коронарных артерий провели 38.

ИЗ ШКОЛЫ - В ЗАГС

В том же 2018-м в Боброве построили новый ЗАГС, или, как его здесь называют, Дворец торжеств. Регистрировать браки сюда едут не только со всего района, области, но даже из соседних субъектов. Здание действительно получилось свадебным: с высокими потолками, белыми колоннами, вензелями, зеркалами, богатой отделкой, помещениями для жениха и невесты, регистрации брака, «шампанской» комнатой. Сотрудники ЗАГСа утверждают, что с его появлением количество торжественных браков в районе увеличилось: на данный момент их уже порядка 340. На что Галина Карелова добавила, это должно увеличить и рождаемость.

С открытием нового ЗАГСа количество торжественных бракосочетаний в районе увеличилось.

Буквально через дорогу от ЗАГСа находится школа, в которой теперь есть спортзал не хуже, чем в профильной ДЮСШ. Его успели построить как раз к началу учебного года.

Зал состоит из нескольких блоков: два для спортивной гимнастики (причем снаряды там такие же, как в воронежской школе олимпийского резерва по гимнастике им. Штукмана), два тренажерных зала, зал для бокса. Художественную гимнастику девочкам будет преподавать переехавшая с семьей в Бобров титулованная тренер из Узбекистана. Вообще, местные чиновники говорят, что с наставниками проблем нет (районная администрация при необходимости обеспечивает их жильем), а вот детей не хватает.

В новом спортзале могут заниматься все желающие.

В спортзале могут заниматься все желающие, в следующем году объект передадут местной детско-юношеской школе. К слову, в Боброве в последнее время стало модным заниматься физкультурой: старшее поколение увлекается скандинавской ходьбой, кто помоложе - посещают бассейн, занимаются хоккеем, теннисом, футболом.

С ЯСЛЕЙ И ДО 20 ЛЕТ

В завершение Галина Карелова вместе с и. о. губернатора Виталием Шабалатовым побывали в образовательном центре «Лидер» им. А. В. Гордеева. Проект будущего комплекса родился при экс-губернаторе в 2015 году и был заявлен как уникальный. Журналисты видели, как поэтапно шло сначала обсуждение на уровне руководства региона, а затем строительство. Недавно его удалось завершить, но глава администрации Бобровского района по сей день не может выдохнуть от напряжения:

- Нам здесь еще много нужно дорабатывать. Тут будут ясли, садик, школа, техникум, кампус для проживания детей из отдаленных сел и юных хоккеистов. Школа рассчитана на то, чтобы ребенок пребывал в ней с утра и до 18.00 - 18.30 - времени, когда родители его смогут забрать после работы. Главное, чтобы дети независимо от достатка мам и пап могли получать одинаково хорошее образование, - подчеркнул Анатолий Балбеков.

Образовательный центр представляет собой вытянутое по территории здание, состоящее из нескольких блоков. Детей сюда можно отдавать в прямом смысле слова уже с яслей. Затем они попадают в садик, после - в школу. Все в пределах одной территории.

Школа рассчитана почти на тысячу человек. Галина Карелова и Виталий Шабалатов обошли только малую часть кабинетов, и то, что они увидели, вызвало в хорошем смысле шок. Учебное заведение «напичкано» робототехникой, физическими и химическими лабораториями, тут есть даже мини-кванториум. Детей учат не только работать на 3D-принтерах, но и собирать их (оказывается, есть такой конструктор), задавать роботам команды.

Творческий блок представлен кабинетом мультипликации, звукозаписывающей студией. В школе есть своя типография, студия видео-звукозаписи, телецентр, планетарий. А кабинету технологии еще сложнее не позавидовать: мальчиков в столярной учат ремонтировать велосипеды и шины, а девочки на красивой кухне (со столешницей из искусственного камня, с современными духовками) постигают азы сервировки и приготовления вкусной пищи.

В учительской есть мини-кафе, где можно разогреть пищу и отдохнуть в удобных креслах-коконах. Другое кафе располагается в фойе на втором этаже (помимо столовой).

В кабинете литературы можно смотреть фильмы по произведениям школьной программы, удобно устроившись в мягком кресле. Учитель вместо массивного стола сидит за небольшим столиком-табуреткой. Это должно создать более неформальную обстановку между филологом и его учениками.

Кроме того, в школе дети могут заниматься гимнастикой, футболом. Между учебным заведением и стадионом проходит дорога, под которой скоро откроют подземный пешеходный переход.

После школы ребенок сможет получить здесь же, на базе профтехучилища, рабочую профессию.

Чтобы привлечь лучших педагогов, руководство района построило им жилье. Учителя уже получили 30 квартир с правом пользования в течение пяти лет и возможностью последующей приватизации.

ЛУЧШИЙ ОПЫТ СОБРАЛИ ПО КРУПИЦАМ

Как признался руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, школу построили не по стандартам российского образования:

- Мы по крупицам собирали опыт других средних учебных заведений, все лучшее как по стране, так и за рубежом. Бобровский центр внесен в реестр эффективной экономической документации Минстроя РФ, некоторые субъекты уже заинтересовались им.

Парты в учебных классах «Лидера» позволяют детям чувствовать себя комфортно во время уроков.

По словам Олега Николаевича, назвать центр именем Алексея Гордеева изъявили желание жители города.

- Важно, чтобы каждый человек, где бы он ни жил - в сельской местности, в большом городе, - получал все необходимое в виде инфраструктуры, - отметила Галина Карелова. - Рядом должны быть и больницы, и школы, и детские сады, и спортивные учреждения. То, что руководство Бобровского района стремится к созданию такой среды, вызывает огромное уважение. А самое главное - все объекты инновационные. Особое потрясение у меня вызвал образовательный центр. Вроде бы много видела: в Москве, за рубежом, по России в разных регионах. Но такого масштабного, интересного, инновационного проекта я не встречала.

В свою очередь, Виталий Шабалатов подчеркнул, что у правительства области большие планы по дальнейшему развитию системы образования:

- На следующий год у нас уже намечено строительство новых объектов и реконструкция существующих. То, что вы сегодня увидели, - таких примеров, может быть, один-два по всей стране. Это планка, которой мы показали, как надо работать и куда будем двигаться. Объемы на следующий год у нас не меньше, чем на этот. Акценты будут сделаны там, где есть потребность, а она есть и в Воронеже, и в районных центрах, в том числе в сельских школах.

ДЕВЯТЬ НОВЫХ ШКОЛ И 21 САДИК

В завершение в образовательном центре состоялось традиционное августовское совещание педагогических работников Воронежской области.

Традиционное совещание педагогических работников прошло в «Лидере».

- Я потрясена этим образовательным центром. Это суперцентр. Не перестаю удивляться планке, которую берет Анатолий Иванович Балбеков: она всегда такая высокая, ее трудно достигать другим. Вместе со всеми жителями Бобровского района я горжусь тем, что мы сегодня получили, - заявила вице-спикер Совета Федерации.

Виталий Шабалатов передал педагогам поздравления от имени губернатора Александра Гусева и рассказал о том, сколько школ и садиков откроется в этом году:

- Из федерального бюджета и бюджета Воронежской области в систему образования направлено около 7 миллиардов рублей. К 1 сентября построе-но девять новых школ, до конца года будет введен 21 детский сад. Такого количества социальных объектов в системе образования за один год наша область еще не знала. Это рекордное количество даже по меркам страны. Кроме того, уже на следующий год мы имеем шесть мероприятий, которые будут финансироваться, и строительство продолжится. С этого года губернатор принял решение по созданию программы капитального ремонта объектов, в том числе туда попали школы. Мы будем строить не только новые учебные заведения, но и приведем в состояние не хуже те, что есть.

Кроме того, по словам Олега Мосолова, в ближайшие три-четыре года в регионе планируется построить не менее десяти новых школ, одна из которых будет почти на три тысячи человек. Речь идет о СОШ для жителей ул. Ломоносова в Воронеже. Там собираются применить смысловые решения для организации учебного процесса - так, как это делают пока только в Москве.

В конце мероприятия отличившиеся педагоги получили заслуженные награды из рук Галины Кареловой и Виталия Шабалатова. Также Олег Мосолов назвал имена победителей конкурса педагогических работников - гранты в один миллион рублей получили учителя, которые изъявили желание работать в школах сел и небольших городов, представив при этом свою образовательную программу.