2019-09-03T14:09:04+03:00
Экономика

ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска

Со 2 сентября ВТБ как банк-агент начинает продажи четвертого выпуска облигаций федерального займа для населения. Общий его объем составляет 15 млрд руб
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Покупка ценных бумаг доступна клиентам ВТБ более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Совершить операцию также можно дистанционно, открыв брокерский счет в мобильных приложениях «ВТБ-онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции». Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера. Кроме того, с середины сентября бумаги будут доступны в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

Сроки размещения ценных бумаг – со 2 сентября 2019 г. по 25 февраля 2020 г., срок погашения – 31 августа 2022 г. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых – по первому купону, 7% годовых – по второму, 7,05% годовых – по третьему, 7,1% годовых – по четвертому, 7,25% годовых – по пятому, 7,35% годовых – по шестому.

По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. В совокупности с возможностью приобретения бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «ВТБ сегодня уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в удаленных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы. Мы сделали качественный рывок в этом направлении: высококлассные продукты в виде облигаций ОФЗ для населения будут доступны всем гражданам РФ для покупки онлайн – через приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Еще никогда приобретение ОФЗ-н не было таким простым».

ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд руб. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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