2019-09-02T18:50:05+03:00
Звезды

«Вы сделали великое дело»

Писатель Александр Лапин наградил киоскеров, продавших больше всего экземпляров романа «Крымский мост»
Сергей ПРОХОРОВ
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Александр Лапин намерен продолжать свой эксперимент с распространением книг.Александр Лапин намерен продолжать свой эксперимент с распространением книг.Фото: Сергей ПРОХОРОВ
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Известный писатель, издатель и публицист Александр Лапин наградил победителей уже традиционного конкурса киоскеров. Встречи с сотрудниками региональных сетей распространения периодики прошли в Белгороде и Воронеже. Работники, продавшие наибольшее количество экземпляров романа Александра Алексеевича «Крымский мост», получили премии. В Белгороде первое место заняла Елена Образцова, в Воронеже - Елена Соломахина. Всего же были отмечены более 60 человек.

«КНИГИ ПРОДАЮТСЯ, ЕСЛИ ЦЕНА АДЕКВАТНАЯ»

- Книга сейчас продается, как самый обычный товар: мыло, сахар, чай или туалетная бумага. Кем бы она ни была написана. Литература нуждается в продвижении. В СССР было десять тысяч книжных магазинов, сегодня их всего около тысячи. А тиражи остались такими же - только они распределены среди 100 тысяч наименований. Хорошим книгам путь через прилавок затруднен, если вообще не заказан. Мой роман «Крымский мост» в Москве продается по 500 рублей за экземпляр. Способен ли обычный человек, зарабатывающий 20 - 30 тысяч в месяц, купить его? - обратился к распространителям Александр Лапин. - Наш с вами эксперимент показывает, что книг можно продавать больше, если цена адекватная. И люди пользовались бы хорошей литературой. Интерес у них есть. Вы помогли сделать великое дело: облегчили путь книги к читателю. За три месяца только через сети распространения продано больше тысячи экземпляров «Крымского моста». Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

По результатам конкурса были отмечены более 60 человек. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

По результатам конкурса были отмечены более 60 человек.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

«Крымский мост» Александра Лапина можно сравнить с «Войной и миром» Толстого. Это произведение, которое описывает события 2014 года на полуострове. Духовный подъем и исторический перелом. Рубеж, с которого начинается новый путь России.

- Очень хотелось рассказать о происходящем. Вряд ли кто-то из писателей возьмется за эту тему, так что книга проживет долго. Возможно, даже детей будут по ней учить. Ведь история уходит, остаются только образы. Тем более в книге есть все, чтобы она хорошо читалась, в частности интересный сюжет, - добавил автор. - Сегодня за внимание человека идет борьба. Сложно найти время на литературу. Но надо помнить: чтение - творческий процесс. И в этот момент вы выступаете в роли сотворца. Просмотр телевизора - просто потребление. После произведения Лермонтова ощущение, будто родниковой воды напился, после ТВ - как в мусоре покопался.

«Крымский мост» Александра Лапина можно сравнить с «Войной и миром» Толстого. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

«Крымский мост» Александра Лапина можно сравнить с «Войной и миром» Толстого.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

СВОЙ ЧИТАТЕЛЬ

Киоскеры в свою очередь поблагодарили автора за проявленное внимание:

- Девчонки работают целыми днями. Сидят и в жару, и в холода. Предлагают всем газеты, журналы, книги. И когда за свой труд получаешь благодарность, это очень приятно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Чтобы чаще встречаться и друг друга радовать.

За три месяца через сети распространения продано больше тысячи экземпляров «Крымского моста».. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

За три месяца через сети распространения продано больше тысячи экземпляров «Крымского моста»..Фото: Сергей ПРОХОРОВ

По словам Ирины Голозубовой, общий интерес людей к чтению сейчас снижается. Периодику, к сожалению, покупают все меньше. И делают это люди среднего и более старшего возраста. Даже глянцевые журналы теряют позиции. Если же люди берут в киоске книги, то в основном для детей-школьников. Однако у произведений Александра Лапина есть свой читатель - уже знакомый с серией «Русский крест». Узнав из газет о выходе нового романа, люди приходят и спрашивают о нем.

Поэтому писатель намерен продолжать свой эксперимент с распространением книг. И конечно, надеется порадовать читателей следующим романом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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