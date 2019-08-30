Ведущие зарубежные и российские эксперты ландшафтных ассоциаций примут участие в международной конференции в Воронеже

В Воронеже 4-5 сентября состоится III международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития». Организаторами мероприятия выступают правительство Воронежской области и региональный департамент природных ресурсов и экологии.

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Вектор - трансформация общественных пространств

В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области экологии, озеленения и ландшафтной архитектуры, арбористики из восьми стран: Великобритании, Италии, США, Новой Зеландии, Швеции, Турции, Китая и России. 46 спикеров и докладчиков поделятся опытом и расскажут о своих достижениях.

- Нам приятно, что наши зарубежные коллеги принимают столь активное участие. До этого не все понимали, что у нас можно обсуждать важные темы «зеленой» инфраструктуры, но это изменилось, - отметил Алексей Карякин. - Вектором развития современных городов должна стать трансформация общественных пространств, направленная на создание экологически ориентированной среды, особую роль в которой играют озелененные территории и зеленая инфраструктура. Эти вопросы станут ключевыми на конференции

Среди спикеров будет уже хорошо известный воронежцам Яго Кин, который являлся глава международной организации по зелёной инфраструктуре – Keen Consultants (Великобритания). Он использует комплексные системы анализа для решения задач в сфере городского планирования. Свои опытом поделится Марк Боутер, председатель Совета директоров рекреационной ассоциации Новой Зеландии. Данный специалист исследует роль парков и открытых пространств в структуре города. Или же можно будет услышать Хенрика Вальденстрема, основателя Королевского Национального городского парка в Стокгольме.

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Команда специалистов из США также прибудет на конференцию. Ожидается участие Венде Дэвида, главного менеджера Национальной Ассоциации Отдыха и Парков (NRPA), и Хизер Сэйдж, директор общественных проектов «Pittsburgh Parks Conservancy». Помня о ведущем месте Великобритании по созданию открытых парковых пространств в Европе, организаторы конференции пригласили главного садовника Королевского автомобильного клуба Epsom, ландшафтного дизайнера и консультанта по садоводству Энрико Майли и королевского адвоката, специалиста международного уровня по экологическому праву Роберта Валтона.

О современных технологиях озеленения в Китае расскажут Динь Сяо Вэнь, консультант управления по озеленению и благоустройству Правительства города Шанхай, Ю Линг, генеральный директор New Shanghai International Horticulture Co (Китай), и Дай Джун, генеральный директор NITA Design Group, главный секретарь Европейского объединения малых городов, главный научный сотрудник Китайского научно-исследовательского объединения по индустриальному и городскому строительству, эксперт по государственно-частному партнерству Национальной комиссии по развитию и реформам.

Также ведущими спикерами конференции выступят Маурицио Лаппони, уполномоченный делегат в Брюсселе от ENA (Европейской ассоциации питомников) и ELCA (Европейской Ассоциации Ландшафтных Предприятий) (Италия), Роберто Диолаити, директор по вопросам окружающей среды и озеленения Мэрии Болоньи, Президент национальной Ассоциации Италии Технических Директоров государственных парков, Нихан Парлак, научный сотрудник Стамбульского университета - Церрапаша, эксперт по пермакультуре.

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От экономики до оздоровления промышленных земель

В рамках деловой части программы конференции состоится пленарное заседание, кроме того, будет организована работа по секциям. Основная цель конференции – выработать предложения по повышению эффективности развития озелененных территорий в населенных пунктах. Например, будут обсуждаться такие темы, как оздоровление промышленных земель и перепрофилирование территорий. Эксперты проанализируют, почему современные сады и парки - важный инструмент привлечения туристов и место отдыха жителей. Несомненно, важна и тема экономической целесообразности инвестирования в экологически безопасные методы ухода за зелеными насаждениями.

- У слушателей будет возможность подискутировать со спикерами, пообщаться. Но помимо этого международного взаимодействия, нам очень приятно, что к нам приедут коллеги из России, например, президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), профессор Международной академии архитектуры Таисия Вольфтруб, главный архитектор Парка Горького Лидия Леонтьева. На нашей площадке собираются ведущие специалисты, чтобы узнать новые тренды, - сказал Алексей Карякин.

Российское профессиональное сообщество на конференции также будет представлено Эльвирой Довлетяровой, директором Департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем Аграрно-технического института Российского университета дружбы народов и Антониной Орловой, председателем правления Ассоциации производителей посадочного материала России.

В конференции примут участие представители ведущих вузов, ботанических садов и парковых территорий России, ландшафтных организаций, ученые и практики в сфере озеленения, экологии и создания комфортной городской среды.

Для участия в работе конференции в качестве слушателей необходимо в срок до 2 сентября 2019 года направить в адрес оргкомитета по E-mail: info@greenconf.ru

Конференция будет проходит 4 и 5 сентября с 9.00 до 17.00 в отеле «Мариотт» по адресу: проспект Революции, 38. Подробную информацию о конференции можно получить на сайте http://greenconf.ru/