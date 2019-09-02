Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Год назад мы поставили задачу ввести 20 новых социальных объектов»

В минувшую пятницу, 30 августа, в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» состоялся VII Воронежский городской образовательный форум.

В традиционной августовской встрече приняли участие более 2,2 тыс. педагогов и руководителей образовательных, спортивных и культурных учреждений, представители органов исполнительной и законодательной власти Воронежа и области, Воронежской митрополии, ректоры вузов, представители общественных организаций.

Главным событием стало пленарное заседание. По традиции его работу открыла заместитель мэра Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая. Она отметила, что слоган форума: «Образование сегодня и завтра: открытость и ответственность» выбран не случайно. Открытое образование стало составляющей характеристикой современного общества.

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Затем глава Воронежа Вадим Кстенин поздравил присутствующих педагогов с новым учебным годом. Мэр поблагодарил их за высокое профессиональное мастерство и искреннюю любовь к детям. Он отметил, что значимым событием этого года стало строительство новых объектов социальной сферы, возведение которых он контролировал лично:

– Год назад мы наметили для себя амбициозные задачи: построить и ввести в эксплуатацию более 20 новых объектов: четыре школы, две пристройки, шесть детских садов, три спортзала, 11 спортивных площадок. Не без гордости могу сказать, что эти задачи выполнены.

В апреле этого года в ходе отчета перед депутатами воронежской городской Думы, Вадим Кстенин подчеркнул, что ситуация, когда жилые кварталы возводятся без социальной инфраструктуры, должна остаться в прошлом. Сегодня приоритет работы местного самоуправления заключается в комплексном развитии территорий. Поэтому закономерным является тот факт, что в этом году школы и детские сады появились именно в микрорайонах интенсивной жилой застройки.

– Но на этом мы останавливаться не собираемся. В первую очередь мы очень серьезно будем рассматривать все существующие школы на предмет возможности возведения к ним пристроек. Это достаточно эффективный процесс и он не так дорого стоит, как строительство новых объектов. Сейчас мы приступаем к проектированию реконструкции 45 школы, начинаем проектировать строительство школы на улице Домостроителей, которая будет обслуживать Советский и Ленинский районы. В ближайшее время будем заказывать проектно-сметную документацию на строительство уникального «социального узла», который будет включать в себя школу на 2800 мест, детский сад на 600 мест, большой спортивный и досуговый центры. Аналогов этим проектам в нашем городе нет, - заверил Вадим Кстенин.

Отдельно в ходе пленарного заседания глава города остановился на достижениях учреждений образования и их учеников. Он рассказал, что многие выпускники этого года показали высокие результаты при сдаче единого государственного экзамена и смогли поступить в ведущие вузы страны. В этом году три школы города получили статус опорных школ Российской Академии Наук (лицей МОК №2, гимназия им. Басова, лицей №7).

– Совместно с департаментом образования, науки и молодежной политики в рамках проекта «опорные школы РАН» мы прорабатываем вопрос строительства двух современных лабораторных корпусов, которые будут оснащены новым оборудованием для исследовательской работы. Принципиально важно, чтобы новейшее лабораторное оборудование было доступно не только ученикам школ РАН, но и всем школьникам, которые интересуются наукой, готовятся к олимпиадам или экзаменам, – подчеркнул градоначальник.