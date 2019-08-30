Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Если экспертиза выявит несоответствия, подрядчик их исправит за свой счет»

Мэр Вадим Кстенин в ходе инспекционной поездки посмотрел, как продвигается ремонт дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы»).

Градоначальник посетил двор на ул. Карла Либкнехта, 53. Там ко Дню Победы появится масштабное граффити, посвященное летчикам-героям. Сейчас во дворе работы по благоустройству выполнены более чем наполовину. По поручению Вадим Кстенина подрядчик должен завершить укладку асфальтового покрытия в ближайшие дни, после этого останется установить малые архитектурные формы, завезти чернозем. Общая стоимость работ по контракту составила 1,2 млн. рублей.

Следующим стал дом по проспекту Патриотов, 8а. Здесь работы близятся к завершению: остается установить малые архитектурные формы – лавочки и урны, а также поставить детское игровое оборудование. Правда, к качеству уложенного на проезжей части двора асфальта возникли претензии как у самих горожан, так и у заказчика работ. На это обратило внимание и региональное отделение ОНФ, руководитель которого Никита Панов также был привлечен к участию в выездном совещании.

Представитель подрядной организации заверил мэра, что работы выполнялись в строгом соответствии с условиями контракта, марка асфальта отвечает требованиям для укладки покрытия в дворовых территориях. Вадима Кстенина это объяснение не удовлетворило, он подчеркнул, что по его поручению качество асфальта исследуют в лаборатории, а керны – материал для исследований – возьмут именно в тех местах, на которые укажут сами жители.

– Будет проведена экспертиза, и, если она выявит несоответствия, подрядчик за собственный счёт полностью заменит асфальтовое покрытие, – подчеркнул глава города.

Всего в Советском районе в этом году комплексное благоустройство выполняется в 15 дворах. По адресу ул. 232-й стрелковой дивизии, 29 нареканий ни у проверяющих, ни у собственников жилья нет.

– Здесь работы практически завершены. Осталось только установить скамейки, урны и ограждение. Далее слово за жителями: они своими силами проведут озеленение, высадят деревья, которые предоставит управа, – отметил руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

– Я большой сторонник продолжения действия программ комплексного благоустройства придомовых территорий до того момента, пока мы не приведем в порядок все дворы. Людям важно иметь комфортную среду около собственных домов. Мне выпала большая честь представлять Воронеж в Совете по развитию местного самоуправления при президенте Российский Федерации. Одним из первых предложений, которое я сформулирую, станет продолжение этой программы, потому что она находит живой отклик в сердцах людей. Но даже если не добьемся федерального финансирования, мы продолжим благоустраивать дворы за счет собственных ресурсов, – констатировал мэр.

Всего в этом году в рамках нацпроекта и включенной в него федеральной программы в Воронеже ремонтируется 74 двора, объем финансирования – 225 млн. рублей. Часть территории уже принята межведомственной комиссией: четыре в Коминтерновском и 15 в Левобережном районе.

– Я ставил задачу выполнить основной объем работ, которые привязаны к погодным условиям, до сентября. Хотя сроки контрактов позволяют подрядчикам трудиться и дальше, сейчас объем выполнения работ в целом по городу – 98 процентов, – подытожил Вадим Кстенин.