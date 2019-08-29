Обманутые в 2009 году пайщики из Воронежа только сейчас могут вернуть часть денег

В 2018 году 60 жителей Воронежской области признали потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве кредитно-потребительских кооперативов (КПК). В текущем году их уже более 100. Об это на пресс-конференции 28 августа рассказал заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции Николай Петров.

КПК закрываются каждый год

На данный момент в Воронежской области зарегистрировано 14 кредитно-потребительских кооперативов. Правда, шесть из них - в стадии ликвидации. Вот и верь в честность кооперативов...

- Федеральная налоговая служба из ЕГРЮЛ исключила как недействующие в 2017 году десять КПК, зарегистрированных в нашем регионе. В 2018 – одиннадцать. А в 2019 – пока четыре, - подчеркнул Николай Петров.

Однако в первом квартале этого года пайщиками кредитно-потребительских кооперативов, только по официальным данным, числилось 1902 человека. Это на 5% меньше, чем на ту же дату в прошлом году. За тот же первый квартал организациям удалось получить вкладов на 22 млн. рублей.

- Но нужно понимать, что официальную информацию предоставляют только восемь КПК. Например, те шесть организаций, что находятся в стадии ликвидации, не дают никаких отчетов, - отметил спикер.

Нет, конечно, нельзя утверждать, что честных КПК не существует. Тем, кто хочет сделать вклад в организацию подобного типа, можно рекомендовать проверить наличие КПК в госреестре на сайте Центробанка, или же узнать о наличии страховки, или членстве в СРО, но…

Проблема в том, что даже организация, изначально законно прошедшая все процедуры и регистрации, в конечном итоге может выбрать темную сторону силы.

Поэтому, порой, лучше смотреть на некоторые косвенные признаки. Например, вас должна отпугнуть агрессивная реклама с обещаниями баснословных процентов. Акция «Приведи друга, а лучше двух» - тоже повод задуматься, все ли хорошо в той организации, которой вы хотите доверить свои деньги. А лучше всего попробуйте в том же офисе оформить не вклад, а кредит. Отказывают? Быть может, потому что главная цель фирмы вовсе не заработать, а собрать побольше денег как раз от вкладчиков?

Работают из других регионов

Помните «Капитал Инвест»? Они в преддверии Нового года оставили всю технику, мебель и миллионные долги. Мы подробно рассказывали, как разваливалась в Воронеже эта финансовая пирамида.

Николай Петров рассказал, что сейчас насчитывается уже около 100 наших земляков, которые лишились своих денег из-за этой организации. Они потеряли, по предварительным данным, примерно 50 миллионов рублей. В течение года этот кооператив работал в Воронежской области.

Для вкладчиков этого кооператива стало шоком, когда он закрылсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Потерпевшими, исходя из практики, чаще всего в нашем регионе становятся жители, достигшие пенсионного возраста. Они скопили какой-то небольшой капитал. Кооперативы предлагают им процент больше банковского. И граждане спокойно несут вклады, - рассказывает заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Удивляет и том, что по данным полиции, в списках людей пострадавших от рук разных организаторов финансовых пирамид, не так уж редко встречаются фамилии одних и тех же людей. Получается, они несмотря ни на что продолжают верить в чудо?

Другой пример: в 2018 году воронежцы потеряли в «Центральной сберкассе» до 15 миллионов. Уголовное дело передано в Липецкое следственное управление. Пострадало около 50 пайщиков.

Или вот «Фонд Черноземья» - также перестал выплачивать своим клиентам деньги. Проблема в том, что средства отправлялись на расчетный счет в Республике Татарстан. Да, сам кооператив был зарегистрирован на территории Воронежа. Но его учредители - граждане Республики Татарстан. Пострадало, конечно, не так много человек, около 10, но если бы основатели «Фонда» успели развернуть рекламу, пострадало бы гораздо больше человек.

Зачастую КПК могут быть зарегистрированы в других регионах – отчеты, соответсвенно, они предоставляют недостоверные. На проверку может уйти и год – а за это время сама организация уже может разбежаться.

Нанимают же мошенники в основном воронежцев, при том молодых, которые только-только окончили вуз или даже еще учатся. А что, работа не плохая: нужно лишь помогать людям заполнять бланки, а самим брать деньги. Выглядит все официального. Эти начинающие сотрудники и сами не знают, что на самом деле творят.

Вернуть деньги практически нереально

Самый свежий пример 2019 года: уже 12 пайщиков «Достояния народа» обратились с заявлениями в полицию. Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверку.

- Думаю, в ближайшее время по «Достоянию народа» будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Плюс, что организаторы не успели разбежаться – удалось провести необходимые оперативные мероприятия, - уточнил Николай Петров.

Быть может, в этом случае удастся оперативно арестовать счета или имущество организатором КПК, зачастую, сделать это не легко. А ведь это практически единственный шанс для людей вернуть свои деньги. Пострадавшие, если их признаю таковыми официально, смогут подать в суд на преступников, если их найдут, и получить хоть что-то.

- Процесс не быстрый. Многие из пайщиков даже забывают об этом, - сказал наш собеседник.

Так, в 2009 году «развалился» известный воронежский кооператив «Финансист». И, как сообщили в полиции, по нему фактически только сейчас принято окончательное решение. Получается, через десять лет. То есть люди в 2019 году могут что-то получить. Вопрос только в том, что?