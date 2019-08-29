Открытие: при строительстве воронежской дороги археологи нашли древнейшие кирпичи

Археологические работы, предваряющие строительство трассы в обход Боброва Воронежской области, подарили много интересных находок. Еще в тот момент, когда дорога проектировалась, на ее маршруте нашли пять древних поселений. Два из них не попали в полосу землеотвода, а на трех прошли раскопки.

- Общая исследованная площадь - чуть более 36 тысяч квадратных метров. Это очень большой масштаб работ для нашего региона, - рассказывает кандидат исторических наук, археолог Алексей Сурков. - Раскопки велись послойно, вручную, с переборкой и фиксированием находок. Для того, чтобы убирать отвалы, использовалась строительная техника.

Алексей Сурков и ценные находки его группы.

На берегах реки, которой нет

Остатки древних жилых сооружений и хозяйственные ямы стали главными объектами исследований.

- В нашем случае памятники были многослойными, - отмечает Алексей Сурков. - Самый ранний период зафиксирован на двух поселениях - это эпоха неолита (5 - 4 тыс. до н.э.). Далее в функционировании поселков был перерыв. И уже в позднюю и финальную бронзу, с XV века до н.э. по XII - X века до н. э., здесь сформировались более мощные культурные слои.

Почему люди возвращались на одни и те же места спустя столетия? Поселения найдены на песчаных валах, которые возвышаются над поймой. Их заливает не в каждый разлив. Вполне возможно, три с половиной тысячи лет назад здесь было действующее русло реки. (Сегодня тут только заболоченные старичные озера.) Для древнего населения была важна близость к водоему. В неолите люди занимались рыболовством, активно собирали речных моллюсков. В эпоху бронзы вода нужна была, чтобы напоить домашний скот.

- Самые ценные из находок относятся ко времени финальной бронзы. Эта эпоха изучена в нашем регионе довольно слабо, - отмечает Алексей Сурков. - Судя по находкам керамической посуды, население было носителем так называемой бондарихинской археологической культуры. До последних раскопок ярко выраженных памятников этой культуры на нашей территории было очень мало. Нам же удалось найти остатки построек, большое количество керамической посуды и каменных орудий этого времени.

Древние керамические сосуды. Фото: Алексей Сурков.

Мусор древних людей

Любопытная находка - несколько обломков литейных форм, которые служили для изготовления бронзовых наконечников стрел, копий, топоров. А вот целые изделия из металла на подобных памятниках попадаются редко.

- Население было достаточно бедным и уносило с собой все подобные предметы. Археологи, как правило, имеют дело с тем, что было брошено, оставлено, потеряно - иными словами, с древним мусором, - заключает Алексей Сурков.

На некоторых сосудах, которые удалось найти, остались следы нагара от приготовления пищи. Как раз печи, а точнее, материал, из которого они сделаны, - самая интересная находка.

- На одном из поселений - «Бобров-2» - печи были сложены из кирпичей, - делится Алексей Сурков. - Мы имеем дело с формованными изделиями из обожженной глины. Они прямоугольные, одинакового размера. Считалось, что кирпичи появились в Восточной Европе очень поздно - их связывали с византийским влиянием IX - X веков нашей эры. А у нас эти изделия предварительно датируются XII - XI веками до н. э.! Во время археологических работ при строительстве железнодорожного обхода Украины в Кантемировском районе Воронежской области находили отдельные такие изделия. Но лишь теперь, когда мы увидели, что из них сложены печи, можно с уверенностью говорить, что это именно кирпичи.