Нововоронежцы завоевали серебро в финале третьего дивизиона Союза федераций футбола «Центр» Кубка России

В поединке встретились давние соперники – нововоронежский «Атом» и старооскольский «Металлург-ОЭМК». В напряженном равном матче команды не смогли открыть счет ни в течение основного, ни в дополнительное время.

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Победитель турнира определялся в серии пенальти, главным героем которой стал голкипер «Металлурга-ОЭМК» Денис Коршиков, сумевший отбить два удара футболистов «Атома». При этом игроки команды из Старого Оскола все свои четыре удара реализовали. Итоговый счёт игры – 2:4, у нововоронежцев серебро.

«Это была настоящая кубковая игра. За 120 минут игрового времени мы ни в чём не уступили соперникам. В серии пенальти им просто повезло чуть больше. Слабый соперник до финала не дойдёт, и мы настраивались на непростую игру. Спасибо нашим болельщикам за поддержку и за то, что были с нами даже в самый сложный период матча», – сказал после игры защитник нововоронежского «Атома» Дмитрий Лавлинский.

Лучшими игроками матча были признаны защитник «Атома» Роман Горбунов и полузащитник «Металлург-ОЭМК» Сергей Кудрин.

Матч проходил при активной поддержке болельщиков. На трибунах собралось более 500 человек.

Напомним, «Атом» и «Металлург» встречались в розыгрыше Кубка России СФФ «Центр» пять раз. Нововоронежцы одерживали победу трижды. Последний раз они обыграли старооскольцев в 2018 году со счётом 2:1. Теперь количество побед сравнялось.

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Для справки: Нововоронежский многофункциональный спортивный комплекс «Старт» построен в рамках Соглашения, подписанного в 2012 году между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области. Комплекс включает открытый стадион, крытый манеж, и несколько спортивных залов. Все это позволяет проводить спортивные соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС