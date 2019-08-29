Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья

Года четыре назад в Воронежской области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Тогда региональные власти нашли компании, которые достроили «незавершенку», выработали финансовые механизмы, как ввести такие дома в эксплуатацию, и помогли людям с минимальными потерями наконец-то въехать в свои квартиры. Кроме того, были проработаны законодательные нормы, которые защитили регион от нечистых на руку строителей.

Однако такая ситуация складывается далеко не по всей стране. Чтобы уберечь людей от аферистов, правительство пошло на непопулярный шаг - ужесточило требования к застройщикам и сделало их работу прозрачней. Гарантом выступают банки, через которые теперь проходят все финансовые сделки - и со стороны дольщиков, и со стороны застройщиков.

CУТЬ РЕФОРМЫ

До 1 июля строительство многоквартирных домов, в принципе, еще можно было осуществлять по старой схеме: компания объявляет о начале стройки, на данном этапе стоимость жилья там сравнительно небольшая, люди несут свои деньги застройщику - и он, набрав определенную сумму, начинает работы. Получив деньги, некоторые фирмы останавливали стройки и объявляли себя банкротами.

Еще в 2016 году Минстрой России начал готовить строительные компании к изменениям, которые коснутся привлечения средств граждан. Официально поправки в федеральный закон о долевом строительстве вступили в силу с 1 июля текущего года.

Теперь на определенный многоквартирный дом в банке заводится так называемый эскроу-счет. Все средства граждан на покупку в нем квартир будут храниться именно там до тех пор, пока застройщик не сдаст дом в эксплуатацию и не произойдет регистрация перехода права собственности на первую квартиру. Только после этого он сможет забрать деньги. Если же фирма обанкротится, дольщики получат назад свои средства в полном объеме, поскольку они застрахованы государственным агентством по страхованию вкладов.

Вместе с этим, если застройщику не хватит собственных средств на возведение дома (а в основном так и происходит), банк готов выдать ему целевой кредит - так называемое проектное финансирование.

КТО ВЫЖИВЕТ?

Вроде бы все просто, однако нововведения могут убить небольшие строительные фирмы, которым банки посчитают рискованным выдавать кредиты. В то же время крупные, финансово устойчивые компании к новым правилам приспособиться сумеют. Однако не приведет ли это отрасль к монополии отдельных, самых сильных игроков?

В правительстве Воронежской области не скрывают, что малым и средним застройщикам, которые не имеют опыта привлечения банковских кредитов, придется сложнее всего:

- По мере перехода на проектное финансирование в Воронежской области прогнозируется сокращение числа застройщиков жилья в течение двух-трех лет на 15 - 20%. Тем не менее конкуренция на данном рынке сохранится на стабильно высоком уровне.

Так, в жилищном строительстве региона в первом полугодии 2019-го с привлечением средств граждан работало 74 застройщика. Из этого числа 49 юридических лиц входят в состав 17 крупных и средних строительных холдингов (групп компаний). Еще 25 - небольшие компании, у которых в строительстве одновременно находится от одного до трех многоквартирных домов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Воронежской области уполномоченным органом по стимулированию жилищного строительства является департамент строительной политики. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по данному направлению реализуют ряд мероприятий.

- Речь идет о финансировании строительства объектов социальной инфраструктуры на территории жилищного строительства, обеспечении ее объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Также происходит вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков в оборот жилищного строительства, развитие застроенных территорий и переселение граждан из аварийного жилья, - рассказали в департаменте.

Кроме того, идет работа над повышением доступности ипотеки, предоставлением субсидий молодым семьям и отдельным категориям граждан (переселенцы из регионов Крайнего Севера, вынужденные переселенцы, участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие) на покупку жилья.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ЖИЛЬЕ?

По прогнозу специалистов регионального правительства, возможно небольшое плавное повышение цен на первичном рынке жилья в течение ближайших двух-трех лет. Однако темпы роста не должны существенно превысить общие инфляционные процессы в экономике Воронежской области:

- В целом уровень цен на жилье в условиях рынка определяется балансом спроса и предложения. Для недопущения их роста необходимо стимулировать предложение на рынке жилья, то есть увеличивать объемы строительства.

ЧТО БУДЕТ С ДОМАМИ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ДО 1 ИЮЛЯ

Возможность привлечения средств граждан без счетов эскроу сохранилась только для застройщиков, чьи объекты долевого строительства имеют высокую степень готовности.

Критериями здесь являются готовность объекта не менее 30% (но для проектов развития застроенных территорий - 15%), а также количество заключенных договоров участия в долевом строительстве: не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений дома.

- Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 № 153-ФЗ теперь средства дольщиков, внесенные застройщикам по старым правилам, гарантированы государственным Фондом зашиты прав участников долевого строительства, а не страховыми компаниями. Наряду с этим создана единая информационная система жилищного строительства (ЕИС ЖС - наш.дом.рф), в которой в открытом доступе отображается полная информация обо всех объектах долевого строительства. Кроме того, актуальную информацию можно получить на портале регионального правительства govvrn.ru (на странице инспекции госстройнадзора) и на сайте департамента строительной политики области daspvo.ru в разделе «Долевое строительство. Переход на проектное финансирование».

КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЯМИ

Вместе с этим нельзя сказать, что в регионе решили проблему с обманутыми дольщиками и на этом успокоились. Департамент строительной политики и инспекция государственного строительного надзора области на постоянной основе проводят мониторинг финансово-хозяйственной устойчивости застройщиков, которые пока еще работают по прежней схеме - с привлечением денежных средств граждан.

В Ямном уже начали заселять дом, построенный с использованием эскроу-счетов.

- Осуществляется контроль за соблюдением представленных застройщиками планов-графиков завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Граждане информируются о реальных сроках передачи им квартир. Также ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии по защите прав дольщиков с участием руководителей строительных организаций, допустивших отклонение от планов - графиков строительства многоквартирных домов. По итогам заседаний реализуется комплекс мероприятий по содействию застройщикам в исполнении обязательств перед участниками долевого строительства. За второй квартал текущего года новых фактов нарушения их прав в регионе не выявлено, - рассказали в департаменте строительной политики.

СМОЖЕМ ЛИ ОСТАТЬСЯ В ЛИДЕРАХ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ?

По данным регионального ведомства, в Воронежской области за январь - июль введено в эксплуатацию 837,8 тыс. кв. метров жилья, что составляет 181,2% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе в многоквартирных домах - 455,9 тыс. кв. метров (205% к аналогичному периоду 2018-го), в индивидуальных жилых домах - 381,9 тыс. кв. (159% соответственно). По итогам прошедших семи месяцев Воронежская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по объемам ввода жилья.

- Паспортом федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» для Воронежской области утвержден показатель по вводу жилья на текущий год - 1 миллион 874 тысячи квадратных метров, что позволяет сохранить третье место в ЦФО, - отметили в строительном департаменте.

СЛОВАРЬ

Проектное финансирование - кредитные средства, которые банк выдает застройщику на возведение конкретного дома.

Обманутые дольщики - граждане, которые отдали свои средства застройщику в качестве оплаты будущего жилья и в итоге не получили ни квартиры, ни денег.

Эскроу-счет - это спецсчет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома. Застройщик сможет их забрать только после того, как введет дом в эксплуатацию.

Социальная инфраструктура - школы, поликлиники, детские сады, которые находятся в шаговой доступности и обеспечивают потребности жителей определенной территории.

Развитие застроенных территорий - снос ветхого и аварийного жилья и строительство на его месте современных кварталов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тема проектного финансирования и использования счетов эскроу не раз за последние месяцы становилась центральной на заседаниях правительства области. В частности, в июле губернатор Александр Гусев поручил своим заместителям повысить информированность населения об эскроу-счетах, а также держать на контроле стоимость кредитов, которые банки предлагают застройщикам как проектное финансирование.

- Мы много обсуждали и на своем уровне, и на федеральном методику расчета стоимости заемных средств для компаний-застройщиков. Процентная ставка может быть и 10%, и 5%, и меньше. Все зависит от того, сколько жителей конкретного дома уже открыли эскроу-счета и желают купить в нем квартиры. Тем не менее давайте установим мониторинг за показателями стоимости заемных средств по каждому застройщику. Если будем видеть, что банки утягивают их за 10%, мы должны будем подключаться и понимать, насколько объективны требования банков, и, может быть, чем-то помогать этим застройщикам в части снижения процентной ставки. Если мы понимаем, что эта крепкая компания обязательно комплекс работ закончит, - отметил губернатор.

КСТАТИ

В Воронеже первыми в стране заселили дом с использованием эскроу-счета

Знаковое если не для всей страны, то для региона точно, событие произошло 29 марта в Шилово. Это был пилотный проект. Второй такой дом в селе Ямное Рамонского района начали заселять в середине июля. На тот момент из 66 квартир граждане выкупили более 50.