Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии Владимир Нетёсов, депутаты областного парламента уже на протяжении нескольких лет принимают деятельное участие в этой акции. Ее цель – не только помочь многодетным семьям и семьям с невысоким доходом обеспечить детей необходимыми учебниками, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году. Так, например, в летний период были выделены денежные средства из депутатских фондов на ремонт школ и приобретение необходимого оборудования.

И эта работа в регионе будет продолжаться вплоть до самого Дня знаний.

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Как сообщила руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Воронежской областной Думы Татьяна Головачёва, депутаты всех уровней во всех районах области оказывали помощь детям, семьям и школам.

– Они встречались с педагогическими коллективами, родительскими сообществами, чтобы обсудить насущные проблемы и узнать первоочередные потребности. Особое внимание уделяли тем, кто идет в первый класс, – рассказала председатель Комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам.

Так, например, в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Борисоглебском и Верхнемамонском районах для первоклассников из малообеспеченных семей были закуплены ранцы, канцелярские наборы и форма. В Верхнехавском районе при содействии депутатов облдумы школьникам кроме ученических наборов подарили билеты в воронежские театры, также депутаты помогли малоимущим гражданами в покупке рабочих столов для школьников.

В Нижнедевицком районе при содействии региональных парламентариев провели ремонтные работы в местных школах и детсадах. Рамонские партийцы приняли участие в субботниках по благоустройству пришкольных территорий, а кантемировские – приобрели 115 книг для внеклассного чтения первоклассникам.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также сообщил, что в оставшиеся дни лета на территории всех районов Воронежской области запланированы тематические «школьные» праздники дворов и чествование первоклассников. И депутаты Воронежской областной Думы примут самое активное участие в проведении этих мероприятий.

А 2 сентября региональные парламентарии примут участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в учебных заведениях на территории своих округов. Многие депутаты Воронежской областной Думы подготовили подарки для первоклассников – в этом учебном году в школы региона впервые придет более 25 тысяч ребят.