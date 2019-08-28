Известный венгерский фотограф Винце Балинт провёл мастер-класс для участников детского экологического форума

В нём принимают участие 53 юных представителя стран присутствия атомных электростанций - России, Белоруссии и Венгрии. Форум проводится в рамках III Международного конкурса фотографий «В объятиях природы». Его организатор - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» и АЭС «Пакш» (Венгрия).

Поездка в музей-заповедник «Дивногорье»* – часть обширной программы, которую подготовили для ребят организаторы. Их наставник – известный венгерский фотохудожник, победитель международных конкурсов Винце Балинт. Он учит детей на пленэрах делать красивые кадры и художественно обрабатывать их.

– Я был здесь весной, когда всё цвело, и еще тогда подумал, что детям это место точно понравится и поразит их так же, как меня. Сейчас всё вокруг говорит, что приближается осень. Появляются совершенно новые цвета. Я прошу учеников, чтобы они фотографировали разные растения, больше зелени. С поиском интересных сюжетов помогает экскурсовод, – рассказал Винце Балинт.

Мастер с удовольствием отметил: число детей, которые увлекаются фотосъёмкой природы, растёт с каждым годом. Он также выразил надежду, что спустя много лет его воспитанники смогут любоваться красотами окружающего мира, а кто-то из учеников в будущем займёт его место в мировой фотографии.

– Я отправляла несколько своих работ на конкурс «В объятиях природы». На форум попала по рекомендации руководителя кружка Светланы Зобковой. Опыт участия в форуме однозначно полезен! Наш наставник Винце Балинт уже отобрал работы для участия в фотовыставке. Он рассказывает нам об ошибках, советует, как правильно настроить камеру, взять ракурс и композицию. Балинт говорит: «Не имеет значения, какой у тебя фотоаппарат. Идеальный снимок рождается в твоей голове. Важно иметь упорство, выдержку, терпение». И я с ним полностью согласна, - уверена участница форума, воспитанница нововоронежского дома детского творчества Катя Воронова.

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Международный детский экологический форум завершится 28 августа. Собранные ребятами фотоматериалы смогут увидеть все желающие: организаторы проведут выставки работ юных фотографов.

*Дивногорье – музей-заповедник в 40 км от Нововоронежа. На территории комплекса расположены экологические тропы и достопримечательности: пещерные меловые церкви XIX века, Дивногорский Успенский монастырь (XVII век), Маяцкое городище IX-X веков и археологический парк.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС