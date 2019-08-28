2019-08-28T15:24:20+03:00
Общество

Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела

Виталий Шабалатов в Верхнемамонском районе проинспектировал строительство мемориального комплекса и ознакомился с работой местного лицея
Олег ИВАНОВ
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И. о. губернатора возложил цветы к братской могиле воинов.И. о. губернатора возложил цветы к братской могиле воинов.
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В декабре 2018 года на заседании областного организационного комитета «Победа» под председательством главы региона Александра Гусева была утверждена концепция поэтапного создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм». Во время рабочей поездки в Верхнемамонский район и. о. губернатора Виталий Шабалатов посетил данную площадку, где полным ходом идут строительные работы.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Центром мемориала станет 36-метровая стела со смотровой площадкой. От трассы М-4 «Дон» обустроят аллею, вдоль которой на стенах разместят информацию об истории военной операции «Малый Сатурн». Для удобства у автодороги появятся большая парковка для автобусов и машин, кафе и туалет. Территорию озеленят и проведут освещение, проложат пешеходные тропы. Стоимость работ составит 86 млн рублей.

Виталий Шабалатов подчеркнул, что появление такого комплекса в Воронежской области будет иметь большое культурное и историческое значение. Если у объектов, созданных на первом этапе, будет высокая посещаемость, то на втором этапе будут также построены часовня и музей.

- Работы идут по графику, планируем их завершить до конца текущего года. Мемориальный комплекс должен быть полностью готов к концу апреля, чтобы мы могли его ввести к 75-летию Победы, - подчеркнул спикер.

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И. о. губернатора возложил цветы к братской могиле воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в братской могиле покоятся около 250 советских воинов, отдавших жизни в ходе наступательной операции «Малый Сатурн». Военные историки оценивают «Малый Сатурн» как составную часть Сталинградской битвы. Плацдарм на правом берегу реки Дон, в районе села Осетровка, который Красная Армия удерживала с июля 1942 года, во многом стал залогом успеха всей операции.

НОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ ШКОЛЫ

Виталий Шабалатов также посетил лицей в селе Верхний Мамон. Директор учебного заведения Василий Дудкин рассказал, что лицей располагается в двух зданиях 1975 и 1978 годов постройки - сегодня им необходим капитальный ремонт.

В лицее учатся 756 ребят. Здесь есть собственное хозяйство площадью 245 га, при этом учебный процесс ведется в стесненных условиях. Например, школьники дважды в день получают горячее питание, но из-за скромной площади столовой прием пищи приходится проводить в несколько этапов. Да и размер спортзала меньше стандартного. Осмотрев объект, Виталий Шабалатов подчеркнул, что учебное заведение нуждается в строительстве нового корпуса.

- У нас есть проект, который предусматривает возведение пристройки к лицею: там разместится современный спортивный зал, просторная столовая, классы для начального обучения. Также нужно провести капремонт существующего здания. В ближайшее время завершатся все проектные работы, и мы примем решение: заходить на площадки одновременно или разбить на два этапа. Учебный процесс ни в коем случае не должен быть нарушен, здесь учится большое количество детей, - заявил и. о. губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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