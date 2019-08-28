Виталий Шабалатов:«Мы должны улучшить качество жизни в селах»

Верхнемамонский район по всем показателям развития социальной инфраструктуры от школьного образования до здравоохранения и газификации занимает высокие места. Однако здесь слабо развита экономическая составляющая.

Средняя зарплата в районе по итогам первого полугодия 2019 года невысокая - 26,1 тыс. рублей. Быть может, поэтому за последние шесть лет численность сократилась почти на две тысячи человек. Сейчас в районе проживает 18,5 тысяч. Но каждый год с территории уезжают более 200 человек, как правило, молодые люди. Поэтому, как отметил и. о. губернатора Виталий Шабалатов, Верхнемамонскому району необходимы крупные инвесторы.

ТРЕНД НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

За 10 лет доля района в областном производстве сельхозпродукции снизилась до 1,5%. Если в начале 90-х годов общая численность поголовья скота здесь доходила до 115 тысяч, то сегодня этот показатель составляет чуть более 32 тысяч.

В результате замедляется развитие экономики, что приводит к замедлению роста доходов и жителей, и районного бюджета, которому с каждым годом все сложнее обеспечивать растущую социальную инфраструктуру.

- Долгие годы в район не поступали инвестиции. В последнее время удалось реализовать только один крупный проект: компания «Молвест» построила молочный комплекс на 2200 голов дойного стада. Поэтому Верхнемамонскому району крайне необходимы еще крупные инвесторы. Компания, которая бы занималась не просто выращиванием сельхозпродукции, а именно производством и переработкой: это соответствует тренду на комплексное развитие сельских территорий. Развитие глубокой переработки предполагает, что мы снижаем зависимость от западной продукции и формируем привлекательность наших территорий для будущих инвесторов. Безусловно, формирование такой экономической культуры должно проходить вместе с теми инвесторами, которые уже зарекомендовали себя на территории региона как ответственные партнеры, - сказал Виталий Шабалатов.

ИНВЕСТОР ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Заместитель правительства области Виктор Логвинов напомнил, что в начале июня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года. Ее задача - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. Объем финансирования составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей.

10 июля в Минсельхоз России направили заявку на предоставление субсидий Воронежской области на мероприятия программы на 2020 - 2022 годы. Одним из обязательных условий участия является наличие крупного инвестиционного проекта на территории поселения.

- Мы должны улучшить качество жизни в селах, сделать все для того, чтобы люди оставались в населенных пунктах, создавались новые рабочие места. Сейчас рассматривается вопрос о заходе в район крупного инвестора - компании «АГРОЭКО», они планируют построить здесь два свинокомплекса. Всего в Воронежской области работают 30 современных производственных площадок компании. Появление инвестора даст Верхнемамонскому району новый импульс развития, - сказал Виталий Шабалатов.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Председатель совета директоров ООО «Группа компаний АГРОЭКО» Владимир Маслов подчеркнул, что компания готова на конструктивный диалог с гражданами, как это уже происходит в девяти районах Воронежской области. Планируется, что в компании к 2022-му на всех объектах будет трудиться более 5,5 тысячи человек.

- В вопросах размещения площадок «АГРОЭКО» опирается на мнение населения. Например, площадку, которую планировали в селе Гороховка, мы перенесли на 7 - 11 км от ближайших районных поселений (при нормативе в 1 км), что полностью исключает любые неудобства жителей, в том числе связанные с запахом. Вторая ферма также перенесена на дополнительное расстояние, - сказал Владимир Маслов. Таким образом, это гарантирует защиту местных фермеров при рисках АЧС.

На совещании жители района попросили уделить особое внимание вопросам экологии, в частности, люди опасаются загрязнения реки Дон. По словам Владимира Маслова, проведенные исследования исключают влияние на реку и на водоснабжение населения. Компания включила в проекты контрольные скважины, за которыми смогут следить сами селяне.

В компании готовы активно участвовать в областных программах поддержки сельских территорий. В Верхнемамонском районе в этом году уже реализуются проекты на общую сумму более 6,8 млн рублей. Владимир Маслов предложил заключить соглашение как с администрацией района, так и с фермерами о гарантиях по соблюдению партнерских отношений. Кроме того, речь идет о невмешательстве «АГРОЭКО» в существующие арендные и паевые отношения фермеров и о закупке у них зерна по цене выше рыночной.

- Правительство области и руководство района будет работать над тем, чтобы на территории Верхнемамонского района появлялись современные предприятия, формировались поступления в бюджеты: и в районный, и в областной. Самое главное - чтобы здесь рос уровень жизни граждан, - резюмировал и. о. губернатора Виталий Шабалатов.