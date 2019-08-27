Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в Совет по развитию местного самоуправления

Указом президента России Владимира Путина от 19 августа 2019 года утвержден состав Совета по развитию местного самоуправления, в муниципальную часть которого включен глава Воронежа Вадим Кстенин.

Председателем Совета является сам президент. Кроме того, в состав совещательного органа наряду с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, входят его заместители, министры, члены и председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководитель и представители администрации президента.

В региональную часть включены высшие должностные лица исполнительной и законодательной властей ряда субъектов федерации, в муниципальную – руководители органов местного самоуправления: главы городов, районов и сельских поселений.

- Уверен, работы предстоит много: Совет при Президенте России – очень важный институт для городов, это прямая возможность донесения до федеральной власти имеющихся проблем муниципалитетов и проработки вариантов их решения. В его составе не так много крупных городов, для меня честь представлять Воронеж в Совете по развитию местного самоуправления. Также это хорошая возможность инициировать изменения в действующее законодательство с учетом муниципальной специфики - это позволит придать новый импульс развитию муниципальных образований, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Основные задачи совета – это подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления. В частности рассмотрение вопросов взаимодействия федеральных органов, власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований. Также совет занимается рассмотрением проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления.

Олег Иванов