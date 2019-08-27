Первая летняя спартакиада Концерна «Росэнергоатом» «Активное долголетие-2019» стартовала в Нововоронеже

«Активное долголетие-2019» так называется Первая спартакиада, которая проводится для неработающих пенсионеров атомных станций по инициативе Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» (МООВК) и при поддержке руководства Концерна.

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Более 70 атлетов «серебряного» возраста приехали в Нововоронеж, чтобы сразиться в шести дисциплинах: русские шашки, северная ходьба, шахматы, дартс, весёлые старты и спортивная рыбалка.

«Мы рады видеть вас в Нововоронеже на наших спортивных объектах. Вы – пример для всех нас! Пусть молодёжь, которая пассивно лежит на диване, посмотрит на вас, вдохновится вами. Самое активное население атомградов – наши пенсионеры. Это люди, на которых можно положиться. Люди, которые всей своей жизнью, поддерживают высокие стандарты Концерна «Росэнергоатом», – сказал на церемонии открытия директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В соревнованиях принимают участие спортсмены региональных отделений МООВК из городов расположения АЭС: Удомля, Десногорск, Волгодонск, Сосновый бор, Полярные зори, Курчатов, Балаково, Заречный, Нововоронеж. А также сборная пенсионеров центрального аппарата Концерна.

«Мы долго шли к этому дню, и он наступил! Первая спартакиада проходит в Год здоровья, год 65-летия атомной энергетики и в год 55-летия Нововоронежской АЭС. Открытие Спартакиады – историческое событие. Я хочу, чтобы эти соревнования помогли вам укрепить не только тело, но и дух. Не забывайте основной олимпийский принцип: «Главное не победа, а участие», – отметил председатель Совета МООВК Виктор Черкасов.

На торжественной церемонии открытия перед гостями выступили народные коллективы и спортсмены из столицы региона. Специальный гость – Народный артист России Василий Овсянников – исполнил несколько песен советского времени. Символом спартакиады стал бурый медведь.

«Событие, свидетелями и участниками которого мы являемся, имеет значение не только в рамках Концерна «Росэнергоатом», но и всей Госкорпорации «Росатом», поскольку такого нигде и никогда не было. Человек со временем теряет свою физическую активность. Это естественный процесс. И есть только одно многопрофильное лекарство от этого – активный образ жизни, занятие физкультурой и спортом», – заявил председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной отрасли Владимир Огнев

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Спартакиада продлится три дня и завершится торжественным закрытием с церемонией награждения.

Напомним, всего в Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» состоят 19,5 тысяч человек. В нововоронежском региональном отделении (РО) – 2630 человек, это второе по численности РО в Электроэнергетическом дивизионе.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС