«За пять лет приведем дорожное хозяйство в порядок»

Зима все приближается, а вместе с ней и проблемы на проезжей части. 23 августа на базе Россошанского РДСУ № 1 прошло совещание по вопросам содержания дорог, а также подготовки их к зиме.

НОВЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ

«Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» было выбрано не случайно:

- Для нас главная цель этого собрания - показать всем пример того, как должно работать дорожное предприятие. Собрать всех коллег для обмена мнениями и обсуждения насущных проблем. Вот на этом производстве - в нашем понимании - сконцентрировано все необходимое для строительных, ремонтных и обслуживающих работ. Важно, чтобы каждый взял что-то для себя и использовал на своем предприятии, - подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

Россошанское ДРСУ № 1 содержит 1082 километра дорог. Их обрабатывают 26 единиц пескоразбрасывающей техники, а также десять КамАЗов «двадцаток» и один МАЗ, оснащенный современным оборудованием точного распределения песка.

На совещании было поднято несколько вопросов. Один из самых важных - обработка зимней дороги. На федеральных трассах уже давно используют чистые хлориды, да и на региональных дорогах в соседних областях тоже. Экономия от этого способа - до 30%. Причем сами хлориды дороже, но все остальные расходы, в том числе на технику, меньше.

Однако существует несколько нюансов, которые пока не позволяют нашим дорожникам перейти на такой вид обработки: если преувеличить дозировку или попасть в мороз, может начаться обратный эффект. Так что здесь еще есть чему поучиться.

Помимо зимнего периода нужно еще «пережить» выход из него. Как только тает снег, а вместе с ним порой и асфальт, начинаются жалобы и вопросы о закрытии ям. На данном предприятии асфальтовый завод запускают быстро, но, пока погодные условия не соответствуют, большой объем уложить не получится.

120 КМ – НА КАЖДОГО МАСТЕРА

Хоть техника на первый взгляд и кажется старой, она каждый день в строю: на каждом участке должна быть как минимум одна машина.

После выхода из критичного периода нужно продолжать ежедневно следить за дорогой. Примерный километраж, который приходится на районы, - 250 - 300 км. На Россошанском ДРСУ № 1 за каждым мастером закреплено 120 км, которые он объезжает на специальной «ГАЗели», где есть весь необходимый инвентарь, даже для устранения незапланированных проблем.

Уже второй год федерация выделяет 14 млрд рублей на дороги нашей области.

- Идем только вперед. К сожалению, в упущенный период, когда сбились межремонтные сроки, дороги пришли в упадок. Объемы выделяющихся средств говорят, что за 4 - 5 лет мы приведем хозяйство в порядок, - заявил заместитель председателя правительства Воронежской области.

СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ!

Помимо обсуждения проблем, связанных с критическими периодами, был поднят вопрос о контроле весогабаритов. За две недели использования специальных датчиков, которые расположены в Острогожском и Каширском районах, через них проехало 40 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч грузовых, среди которых 35% с перегрузом.

На сегодняшний момент в области установлено три таких поста. Но есть ряд моментов, когда они не способны отследить вес машин. Например, в Каширском районе водители объезжают датчики по грунтовым дорогам. А некоторые просто завешивают номера - таким образом будет угроблена не только дорога, но и датчики, которые стоят от 32 до 40 млн рублей.

Региональное правительство обратилось к главам районов и представителям ГИБДД с просьбой усилить контроль. В следующем году планируется упорядочить грузогабаритные перевозки в восточной части области - на таких дорогах, как Павловск - Калач - Петропавловка, Павловск - Калач - Бутурлиновка, а также в направлении Новохоперска и Воробьевки.

- Мне кажется, что необходимо проводить такие выездные совещания раз или два в год. Установим порядок и будем посещать разные дорожные производства области, делиться опытом. Каждый район мы лично проедем и проверим подготовку баз к зимнему периоду, - поделился планами Сергей Честикин.

Автор: Надежда ЭСТРИНА.