2019-08-27T14:53:16+03:00
Общество

«Образец того, как должно развиваться современное село»

Исполняющий обязанности главы Воронежской области Виталий Шабалатов посетил строящиеся и ремонтирующиеся объекты Калачеевского района
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Дом культуры им. В. И. Чапаева капитально ремонтируется впервые за 60 лет.Дом культуры им. В. И. Чапаева капитально ремонтируется впервые за 60 лет.
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В субботу, 24 августа, исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов посетил Калачеевский район. В ходе визита он проинспектировал состояние объектов социальной сферы и автомобильную дорогу, на которые выделяются бюджетные средства в рамках региональных программ.

СОХРАНИТЬ ДУХ ЭПОХИ

Дому культуры им. В. И. Чапаева города Калача в этом году исполнилось 59 лет. Раньше клуб принадлежал одноименному колхозу. Когда тот прекратил существование, объект остался один на один со своими проблемами и постепенно ветшал. За почти шесть десятков лет его ни разу толком не ремонтировали. В результате пришли в негодность кровля, полы, системы отопления и электросети, осыпалась со стен штукатурка. В этом году по адресной программе капитального ремонта на Дом культуры выделили 14,9 миллиона рублей.

По словам директора фирмы-подрядчика Юрия Махонина, при проведении работ пришлось столкнуться с рядом трудностей, связанных с ветхостью несущих конструкций. Кроме того, с момента строительства изменились как технологии, так и материалы. Пришлось подстраиваться под существующие условия.

- Клеили балки большого сечения и на них крепили новый кровельный материал, - отметил подрядчик.

Однако самым проблемным местом оказался фасад с лепниной советского периода. Когда его обследовали, то выяснилось, что реконструировать фрагменты сложно и дорого. Но директор дома культуры Александр Баранов настаивал на сохранении духа эпохи в элементах архитектуры. Его инициативу поддержал и Виталий Шабалатов, распорядившись обязательно сохранить лепнину. Все остальные стены рабочие зашьют с применением технологии вентилируемого фасада.

К этому моменту внутри здания работы практически завершены: заменены полы, смонтирована система отопления и электропроводки, потолки. Перекрыли крышу, наполовину выполнили устройство фасада.

Благодаря ремонту в Доме культуры появится 3D-кинозал на 90 зрителей. Объект обещают сдать в эксплуатацию в сентябре. В планах руководства Дома культуры установить в следующем году новое оборудование. На это дополнительно потребуется около 12 миллионов рублей.

На территории Дома культуры им. В. И. Чапаева находится здание конторы колхоза, которое ранее было продано за долги и принадлежит другому хозяину. Осмотрев объект, Виталий Шабалатов предложил сделать здесь музей советской эпохи. А предварительно поручил решить вопрос о выкупе постройки у нынешнего владельца.

ПОТРЕБНОСТИ ЕСТЬ, А УСЛОВИЙ - НЕТ

А вот жители соседнего с Калачом поселения Заброды о реконструкции культурно-досугового центра пока только мечтают. Здание 1968 года ни разу не видело капитального ремонта. Мало того, существующей площади - 922 квадратных метров - катастрофически не хватает для потребностей растущего села. Его численность сегодня составляет около девяти тысяч жителей.

- В клубе работают 27 кружков, секций, творческих коллективов, есть театральная студия, - рассказала директор «Заброденского КДЦ» Татьяна Дорожкина. - Среди них два коллектива имеют звание народных. Наш танцевальный ансамбль «Регги» известен не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. В 2008 году он был на конкурсе в Париже и удостоился кубка мэра города.

Потребности селян в культурном досуге постоянно растут, но условий для их реализации, по словам Дорожкиной, нет. В КДЦ не хватает помещений для занятий с детьми, зрительный зал имеет всего 260 мест, а его отделка устарела и пришла в негодность. Как рассказали старожилы клуба, звукоизоляция стен и потолка выполнена из бумажных яичных клеток, а сиденья - списанные и достались от местного кинотеатра, когда в нем проводилась реконструкция.

Но один элемент старины и сейчас поражает воображение посетителей: это уникальное деревянное панно во всю стену в вестибюле заведения. Его в 1980-е годы по специальному заказу изготовил воронежский мастер. Это панно по решению Виталия Шабалатова отреставрируют и сохранят.

Осмотрев помещения КДЦ, исполняющий обязанности главы региона пообещал заброденцам выделить средства на реконструкцию с увеличением площади клуба. По предварительным оценкам, на ремонт потребуется около 50 миллионов и еще 15 - на приобретение нового оборудования. Работы продлятся около двух лет, но сначала необходимо подготовить проект.

«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА»

Затем исполняющий обязанности губернатора отправился к границе района и области с Волгоградским регионом - в село Манино, где появилось сразу несколько новых социальных объектов. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калачеевском районе восстанавливается участок дороги регионального назначения Калач - Манино - граница Волгоградской области протяженностью 5,5 километра с тремя мостами. Проектом предусмотрена замена старого асфальта, оборудование тротуаров, карманов, площадок для отдыха и ограждения. Главная трудность - демонтаж старых элементов в основании дороги. Как рассказал руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин, под асфальтом при его срезе обнаруживаются куски труб, старые металлические крышки от люков, бетонные куски и многое другое. Попадая под фрезу, такие «находки» выводят из строя дорогостоящее оборудование, приходится вызывать автокраны, а сломанную технику отправлять на ремонт.

При въезде в Манино идет ремонт дороги, уже оборудовали площадку и установили входную группу.

При въезде в Манино идет ремонт дороги, уже оборудовали площадку и установили входную группу.

Но, несмотря на все трудности, работы идут с соблюдением сроков. На одной из полос протяженностью километр уже уложили асфальт, на остальных участках в основном сняли старое покрытие.

- При въезде в Воронежскую область со стороны Волгограда необходимо оборудовать карман и установить въездную группу: скамейки, столик, - чтобы люди по пути могли остановиться и полноценно отдохнуть, - отметил Виталий Шабалатов. - Все въездные группы в области должны иметь единый вид: площадка, освещение, столик. Чтобы путешественники, въезжая на нашу территорию, понимали, что Воронежская область - это зона комфорта.

АМБУЛАТОРИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕТ ДО 70 ПАЦИЕНТОВ

Манинская медицинская амбулатория начала работать в августе этого года. В зоне ее обслуживания - 2040 селян. Ежедневно она принимает до 70 человек. При этом штат учреждения - 10 медработников, не считая сотрудников скорой помощи. На 199,3 кв. м разместились приемное отделение, прививочный, процедурный и врачебный кабинеты, кабинет стоматолога и дневной стационар.

На строительство здания потратили 8,9 миллиона рублей, еще 2,7 миллиона выделили на строительство наружных сооружений, благоустройство территории, покупку оборудования и мебели.

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРА

В «Манинском КДЦ» ремонтные работы идут полным ходом. В этом году в рамках программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» бюджет выделил на ремонт объекта 3,5 миллиона рублей. Еще 6,5 миллиона предоставил местный инвестор - ЗАО «Манино».

Культурно-досуговый центр работает в здании 1958 года постройки общей площадью 577,6 квадратного метра. Персонал полностью укомплектован. Занятия 15 кружков, в том числе танцевальных групп разных возрастов, проводятся в трех помещениях. В клубе также имеется зрительный зал на 250 мест.

По поручению Виталия Шабалатова принято решение не зашивать пластиком фасад здания, как планировалось первоначально, а оштукатурить его и покрасить с сохранением исторических элементов архитектуры.

НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ СТАРОЕ

После капитального ремонта в сентябре манинские ребята придут в практически новую школу. Двухэтажное здание 1971 года не узнать! Здесь преобразилось все: поменяли кровлю, систему отопления и электроснабжения, установили пластиковые окна и двери, отремонтировали спортивный зал и столовую.

Манинская школа полностью модернизирована с существенной экономией средств.

Манинская школа полностью модернизирована с существенной экономией средств.

В Манинской школе учится 176 ребят, в том числе из сел соседней Волгоградской области, хотя она может принять до 500 человек. На следующий год модернизация коснется материально-технической базы: принято решение полностью заменить оборудование и закупить новую мебель. В планах администрации также благоустройство прилегающей к учреждению территории.

САДИК ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Особая гордость манинцев - новый детский сад европейского образца, построенный в рамках национального проекта «Демография». В этом году он примет 70 мальчиков и девочек в возрасте от полутора до шести лет. Чего здесь только нет! Светлый зал, современный пищеблок, сверкающие яркими красками группы с адаптированной по возрасту ребят мебелью, буфетные и раздевалки в каждой группе. А еще медицинский блок, помещения для стирки белья, кружковая комната, кабинеты логопеда-психолога и методиста.

В игровой зоне детского сада - площадки с оборудованием и навесами от солнца и дождя.

В игровой зоне детского сада - площадки с оборудованием и навесами от солнца и дождя.

В игровой зоне садика три прогулочные площадки с оборудованием по возрасту малышей и навесами от солнца, спортивная площадка и площадка для изучения правил дорожного движения. Есть даже крытые места для «парковки» санок и колясок!

В хозяйственной зоне разместились участки для чистки ковров и сушки белья, площадка для сбора мусора с крытыми контейнерами.

Детсад не зависит от централизованных источников тепла и электроснабжения: у него есть собственные газовая котельная и электроподстанция.

«ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО»

Подводя итоги инспекционного объезда социальных объектов, Виталий Шабалатов сказал:

- Калачеевский район активно растет. Сегодня мы побывали в основном на объектах села Манино. Это пример того, как должны развиваться сельские территории. Тот самый комплексный подход, о котором сейчас много говорится. Здесь восстановили дорогу, построили шикарный детский садик. Приняв решение капитально отремонтировать, а не строить новую школу, мы получили реальную экономию бюджета. Разница в стоимости работ по ремонту и строительству - в два раза. Сегодня в Манино созданы все условия для жизни. Но надо понимать, что невозможно ничего добиться без развития села, там, где нет рабочих мест, достойной зарплаты и сильного предприятия. В Манино мы имеем образец предприятия, которое инвестирует средства в ремонт и строительство объектов, развитие социальной инфраструктуры. Сюда можно приезжать, жить и работать. Но и наличие успешного предприятия само по себе не привлечет на село молодежь. Нужна развитая инфраструктура: детский сад, школа. Экономика и социальная сфера должны развиваться параллельно, и правительство области это понимает.

Проект исторического комплекса «Гора Пеньковая» выиграл конкурс Минстроя среди малых городов.

Проект исторического комплекса «Гора Пеньковая» выиграл конкурс Минстроя среди малых городов.

Сегодня мы также посетили исторический комплекс с уникальной меловой пещерой «Гора Пеньковая», где выиграли конкурс Минстроя среди малых городов. Кроме Калачеевского в нашем регионе победителем стал Острогожский район. Им выделили почти 160 миллионов федеральных денег. Мы со своей стороны добавили к ним областные средства. Подготовлен шикарный проект, который, надеемся, будет успешно реализован.

Визит исполняющего обязанности губернатора завершился на областном фестивале «Хлеб - всему голова». Мероприятие проходит на Калачеевской земле в пятый раз. В этом празднике, знаменующем сезон сбора урожая зерновых и прославляющем труд хлеборобов и пекарей, по традиции принимают участие мастера-ремесленники, творческие коллективы и исполнители со всего региона.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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