«Образец того, как должно развиваться современное село»

В субботу, 24 августа, исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов посетил Калачеевский район. В ходе визита он проинспектировал состояние объектов социальной сферы и автомобильную дорогу, на которые выделяются бюджетные средства в рамках региональных программ.

СОХРАНИТЬ ДУХ ЭПОХИ

Дому культуры им. В. И. Чапаева города Калача в этом году исполнилось 59 лет. Раньше клуб принадлежал одноименному колхозу. Когда тот прекратил существование, объект остался один на один со своими проблемами и постепенно ветшал. За почти шесть десятков лет его ни разу толком не ремонтировали. В результате пришли в негодность кровля, полы, системы отопления и электросети, осыпалась со стен штукатурка. В этом году по адресной программе капитального ремонта на Дом культуры выделили 14,9 миллиона рублей.

По словам директора фирмы-подрядчика Юрия Махонина, при проведении работ пришлось столкнуться с рядом трудностей, связанных с ветхостью несущих конструкций. Кроме того, с момента строительства изменились как технологии, так и материалы. Пришлось подстраиваться под существующие условия.

- Клеили балки большого сечения и на них крепили новый кровельный материал, - отметил подрядчик.

Однако самым проблемным местом оказался фасад с лепниной советского периода. Когда его обследовали, то выяснилось, что реконструировать фрагменты сложно и дорого. Но директор дома культуры Александр Баранов настаивал на сохранении духа эпохи в элементах архитектуры. Его инициативу поддержал и Виталий Шабалатов, распорядившись обязательно сохранить лепнину. Все остальные стены рабочие зашьют с применением технологии вентилируемого фасада.

К этому моменту внутри здания работы практически завершены: заменены полы, смонтирована система отопления и электропроводки, потолки. Перекрыли крышу, наполовину выполнили устройство фасада.

Благодаря ремонту в Доме культуры появится 3D-кинозал на 90 зрителей. Объект обещают сдать в эксплуатацию в сентябре. В планах руководства Дома культуры установить в следующем году новое оборудование. На это дополнительно потребуется около 12 миллионов рублей.

На территории Дома культуры им. В. И. Чапаева находится здание конторы колхоза, которое ранее было продано за долги и принадлежит другому хозяину. Осмотрев объект, Виталий Шабалатов предложил сделать здесь музей советской эпохи. А предварительно поручил решить вопрос о выкупе постройки у нынешнего владельца.

ПОТРЕБНОСТИ ЕСТЬ, А УСЛОВИЙ - НЕТ

А вот жители соседнего с Калачом поселения Заброды о реконструкции культурно-досугового центра пока только мечтают. Здание 1968 года ни разу не видело капитального ремонта. Мало того, существующей площади - 922 квадратных метров - катастрофически не хватает для потребностей растущего села. Его численность сегодня составляет около девяти тысяч жителей.

- В клубе работают 27 кружков, секций, творческих коллективов, есть театральная студия, - рассказала директор «Заброденского КДЦ» Татьяна Дорожкина. - Среди них два коллектива имеют звание народных. Наш танцевальный ансамбль «Регги» известен не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. В 2008 году он был на конкурсе в Париже и удостоился кубка мэра города.

Потребности селян в культурном досуге постоянно растут, но условий для их реализации, по словам Дорожкиной, нет. В КДЦ не хватает помещений для занятий с детьми, зрительный зал имеет всего 260 мест, а его отделка устарела и пришла в негодность. Как рассказали старожилы клуба, звукоизоляция стен и потолка выполнена из бумажных яичных клеток, а сиденья - списанные и достались от местного кинотеатра, когда в нем проводилась реконструкция.

Но один элемент старины и сейчас поражает воображение посетителей: это уникальное деревянное панно во всю стену в вестибюле заведения. Его в 1980-е годы по специальному заказу изготовил воронежский мастер. Это панно по решению Виталия Шабалатова отреставрируют и сохранят.

Осмотрев помещения КДЦ, исполняющий обязанности главы региона пообещал заброденцам выделить средства на реконструкцию с увеличением площади клуба. По предварительным оценкам, на ремонт потребуется около 50 миллионов и еще 15 - на приобретение нового оборудования. Работы продлятся около двух лет, но сначала необходимо подготовить проект.

«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА»

Затем исполняющий обязанности губернатора отправился к границе района и области с Волгоградским регионом - в село Манино, где появилось сразу несколько новых социальных объектов. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калачеевском районе восстанавливается участок дороги регионального назначения Калач - Манино - граница Волгоградской области протяженностью 5,5 километра с тремя мостами. Проектом предусмотрена замена старого асфальта, оборудование тротуаров, карманов, площадок для отдыха и ограждения. Главная трудность - демонтаж старых элементов в основании дороги. Как рассказал руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин, под асфальтом при его срезе обнаруживаются куски труб, старые металлические крышки от люков, бетонные куски и многое другое. Попадая под фрезу, такие «находки» выводят из строя дорогостоящее оборудование, приходится вызывать автокраны, а сломанную технику отправлять на ремонт.

При въезде в Манино идет ремонт дороги, уже оборудовали площадку и установили входную группу.

Но, несмотря на все трудности, работы идут с соблюдением сроков. На одной из полос протяженностью километр уже уложили асфальт, на остальных участках в основном сняли старое покрытие.

- При въезде в Воронежскую область со стороны Волгограда необходимо оборудовать карман и установить въездную группу: скамейки, столик, - чтобы люди по пути могли остановиться и полноценно отдохнуть, - отметил Виталий Шабалатов. - Все въездные группы в области должны иметь единый вид: площадка, освещение, столик. Чтобы путешественники, въезжая на нашу территорию, понимали, что Воронежская область - это зона комфорта.

АМБУЛАТОРИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕТ ДО 70 ПАЦИЕНТОВ

Манинская медицинская амбулатория начала работать в августе этого года. В зоне ее обслуживания - 2040 селян. Ежедневно она принимает до 70 человек. При этом штат учреждения - 10 медработников, не считая сотрудников скорой помощи. На 199,3 кв. м разместились приемное отделение, прививочный, процедурный и врачебный кабинеты, кабинет стоматолога и дневной стационар.

На строительство здания потратили 8,9 миллиона рублей, еще 2,7 миллиона выделили на строительство наружных сооружений, благоустройство территории, покупку оборудования и мебели.

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРА

В «Манинском КДЦ» ремонтные работы идут полным ходом. В этом году в рамках программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» бюджет выделил на ремонт объекта 3,5 миллиона рублей. Еще 6,5 миллиона предоставил местный инвестор - ЗАО «Манино».

Культурно-досуговый центр работает в здании 1958 года постройки общей площадью 577,6 квадратного метра. Персонал полностью укомплектован. Занятия 15 кружков, в том числе танцевальных групп разных возрастов, проводятся в трех помещениях. В клубе также имеется зрительный зал на 250 мест.

По поручению Виталия Шабалатова принято решение не зашивать пластиком фасад здания, как планировалось первоначально, а оштукатурить его и покрасить с сохранением исторических элементов архитектуры.

НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ СТАРОЕ

После капитального ремонта в сентябре манинские ребята придут в практически новую школу. Двухэтажное здание 1971 года не узнать! Здесь преобразилось все: поменяли кровлю, систему отопления и электроснабжения, установили пластиковые окна и двери, отремонтировали спортивный зал и столовую.

Манинская школа полностью модернизирована с существенной экономией средств.

В Манинской школе учится 176 ребят, в том числе из сел соседней Волгоградской области, хотя она может принять до 500 человек. На следующий год модернизация коснется материально-технической базы: принято решение полностью заменить оборудование и закупить новую мебель. В планах администрации также благоустройство прилегающей к учреждению территории.

САДИК ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Особая гордость манинцев - новый детский сад европейского образца, построенный в рамках национального проекта «Демография». В этом году он примет 70 мальчиков и девочек в возрасте от полутора до шести лет. Чего здесь только нет! Светлый зал, современный пищеблок, сверкающие яркими красками группы с адаптированной по возрасту ребят мебелью, буфетные и раздевалки в каждой группе. А еще медицинский блок, помещения для стирки белья, кружковая комната, кабинеты логопеда-психолога и методиста.

В игровой зоне детского сада - площадки с оборудованием и навесами от солнца и дождя.

В игровой зоне садика три прогулочные площадки с оборудованием по возрасту малышей и навесами от солнца, спортивная площадка и площадка для изучения правил дорожного движения. Есть даже крытые места для «парковки» санок и колясок!

В хозяйственной зоне разместились участки для чистки ковров и сушки белья, площадка для сбора мусора с крытыми контейнерами.

Детсад не зависит от централизованных источников тепла и электроснабжения: у него есть собственные газовая котельная и электроподстанция.

«ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО»

Подводя итоги инспекционного объезда социальных объектов, Виталий Шабалатов сказал:

- Калачеевский район активно растет. Сегодня мы побывали в основном на объектах села Манино. Это пример того, как должны развиваться сельские территории. Тот самый комплексный подход, о котором сейчас много говорится. Здесь восстановили дорогу, построили шикарный детский садик. Приняв решение капитально отремонтировать, а не строить новую школу, мы получили реальную экономию бюджета. Разница в стоимости работ по ремонту и строительству - в два раза. Сегодня в Манино созданы все условия для жизни. Но надо понимать, что невозможно ничего добиться без развития села, там, где нет рабочих мест, достойной зарплаты и сильного предприятия. В Манино мы имеем образец предприятия, которое инвестирует средства в ремонт и строительство объектов, развитие социальной инфраструктуры. Сюда можно приезжать, жить и работать. Но и наличие успешного предприятия само по себе не привлечет на село молодежь. Нужна развитая инфраструктура: детский сад, школа. Экономика и социальная сфера должны развиваться параллельно, и правительство области это понимает.

Проект исторического комплекса «Гора Пеньковая» выиграл конкурс Минстроя среди малых городов.

Сегодня мы также посетили исторический комплекс с уникальной меловой пещерой «Гора Пеньковая», где выиграли конкурс Минстроя среди малых городов. Кроме Калачеевского в нашем регионе победителем стал Острогожский район. Им выделили почти 160 миллионов федеральных денег. Мы со своей стороны добавили к ним областные средства. Подготовлен шикарный проект, который, надеемся, будет успешно реализован.

Визит исполняющего обязанности губернатора завершился на областном фестивале «Хлеб - всему голова». Мероприятие проходит на Калачеевской земле в пятый раз. В этом празднике, знаменующем сезон сбора урожая зерновых и прославляющем труд хлеборобов и пекарей, по традиции принимают участие мастера-ремесленники, творческие коллективы и исполнители со всего региона.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА.