Нововоронежская АЭС: под Нововоронежем в шестой раз прошёл масштабный конноспортивный праздник

Мероприятие было посвящено сразу нескольким датам – 55-летию Нововоронежской АЭС, Дню атомной промышленности, Дню города Нововоронежа, Дню физкультурника и 85-летию Воронежской области.

«Конноспортивный праздник стал традиционным, он очень полюбился нашим горожанам, его ждут весь год и приходят сюда целыми семьями, чтобы увидеть захватывающие состязания конников», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Программа включала четыре заезда для рысаков и три скачки на лошадях орловской рысистой и английской чистокровной пород, а также коннотрюковое представление спортсменов конноспортивного клуба «Есаул» (г. Воронеж). Соревнования проводились на различные дистанции по заранее подготовленной чернозёмной дорожке длиной 1200 метров. Одной из самых зрелищных стала скачка, в которой своё мастерство показывали уже опытные всадники на лошадях самой резвой породы – чистокровных орловских рысаках старшего возраста.

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«Любовь к лошадям у меня с детства. Сейчас уже не представляю свою жизнь без этих благородных и красивых животных. Сегодня мы с моим конём по кличке «Зрелый» заняли 2 место, чуть-чуть не хватило до победы, но мы очень старались», – рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, постоянный участник соревнований.

Все желающие смогли посетить выставку домашних животных, квадроциклов, посмотреть авиашоу на сверхлёгких самолётах в исполнении группы пилотов «Борщёвские стрижи», послушать народный вокально-хореографический ансамбль «Любава» (г. Липецк), прокатиться верхом на лошади. В общей сложности площадку в этот день посетили более тысячи человек.

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Праздник был организован при участии администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской АЭС, профкома Нововоронежской АЭС, профкома Опытно-демонстрационного инженерного центра, городского «Спортцентра» и Воронежской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация киокусинкай».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС