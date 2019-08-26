Набрались сил и оздоровились

Дети из районов Иркутской области, пострадавших от паводка, возвращаются домой. Их каникулы на воронежской земле подошли к концу. Почти три недели в санатории им. Ф.Э. Дзержинского пролетели незаметно.

Ребятам и сопровождающим их педагогическим работникам для размещения предоставили целый этаж одного из корпусов. Дети не только отдыхали, но и посещали оздоровительные процедуры. Ежедневной утренней зарядкой школьники занимались с большим удовольствием. Настоящий восторг вызвал аквацентр с горками.

Не менее насыщенным был и досуг. Школьники посетили краеведческий музей, океанариум, цирк, съездили в Костенки и Дивногорье, Графский заповедник. Обзорная экскурсия по Воронежу завершилась спектаклем ТЮЗа. Интересными и занимательными были и будни в санатории: фильмы, викторины, спортивные праздники. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», совместно с санаторием им. Дзержинского, организовало и провело спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Ребята выполняли нормативы ГТО. Призеры и победители в каждой возрастной ступени были награждены дипломами и медалями от заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту Воронежской областной Думы Алексея Чернова.

Региональный департамент физкультуры и спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области провели для детей из Иркутской области «Час с чемпионом». В рамках проекта школьники встретились с ведущими воронежскими спортсменами и тренерами. Гости провели мастер-классы, показали ребятам элементы четырех видов спорта: легкая атлетика, тхэквондо, гимнастика, фехтование.

Воронежский Российский детский фонд организовал для детей из Иркутской области встречу с писателем Алексеем Бондаревым.

Дети и педагогические работники заполнили целую тетрадь благодарственных отзывов за интересный и разнообразный отдых на Воронежской земле: руководству санатория – «за комфортное проживание, оздоровительные процедуры, вкусное и разнообразное питание», экскурсоводам - «за насыщенные, интересные маршруты», работникам столовой – «за вкусную еду», заведующей клубу – «за помощь в организации досуга», инструкторам по физкультуре – «за профессионализм и внимательное отношение к детям».