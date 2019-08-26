2019-08-26T15:02:03+03:00
Общество

Воронежские коммунисты поздравили товарища Ашифина с юбилеем

Пятидесяти лет депутату Воронежской городской Думы от КПРФ, председателю постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константину Ашифину ни за что не дашь
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Многие товарищи помоложе могут позавидовать и поучиться у него активности, доброжелательности, неуемной энергии, любви к жизни и умению относиться с юмором даже к сложным ситуациям.

Поздравляя юбиляра, коммунисты Воронежского отделения КПРФ отметили его непримиримость в борьбе с недостатками в городском хозяйстве, принципиальность по отношению к тем чиновникам, кто будучи наделен властью и полномочиями, тормозит развитие Воронежа, чуткость и неравнодушие к нуждам людей.

- Как председатель постоянной комиссии по экологии, Константин Ашифин и вся наша фракция в городской Думе направляют свои усилия на то, чтобы город оставался зеленым и комфортным для его жителей, - отмечает лидер коммунистов Воронежской области Сергей Рудаков. - Воронеж - наш общий дом, хорошо бы некоторым нерадивым чиновникам об этом почаще вспоминать.

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Константин Ашифин не раз высказывал категоричное несогласие с неразумной политикой по отношению к городской собственности. Продажа городских активов решает какие-то вопросы здесь и сейчас, но убивает перспективы, убежден депутат.

- Простой пример – общественный транспорт. Частники просят повысить плату за проезд и до 25, и до 27 рублей. Город пытается вести переговоры, но процент муниципальных перевозчиков настолько мал, что они вынуждены будут уступить. А вот если бы доля муниципалитета составляла 50%, администрация смогла бы диктовать свои условия, - говорит депутат.

Принципиальна позиция Константина Ашифина и в таком больном для горожан вопросе как платные парковки. Фракция КПРФ в городской Думе предлагала не торопиться с введением платных парковок или хотя бы использовать для этого муниципальное предприятие, а не концессию. Теперь мы имеем череду скандалов, разборок и судов, что, конечно, бьет по престижу городской власти в целом.

Воронежцы знают: обратившись к Ашифину, они не останутся без помощи. Константин Ашифин - настоящий товарищ, он не раз помогал и коллегам по партии в решении сложных житейских проблем. Отличный семьянин, отец троих детей, надёжный товарищ, непримиримый враг разгильдяев от власти, Константин Ашифин - образец для молодежи, пример патриота своего города, своей страны.

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Крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов на поприще служения жителям Воронежа пожелал в правительственной телеграмме своему коллеге депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Пусть воплощаются в реальность планы, сбываются мечты. Вдохновения и настойчивости в развитии нашего города и региона, товарищ Ашифин!

ИСТОЧНИК KP.RU

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