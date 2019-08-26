В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы

Председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов также отметил новое направление работы региональных парламентариев – контроль за реализацией нацпроектов.

– Владимир Иванович, какие решения облдумы в рамках законодательной деятельности Вы бы отметили как наиболее важные?

– Всего в ходе весенней сессии Воронежской областной Думы было проведено 7 заседаний, в рамках которых парламентарии рассмотрели 133 вопроса.

Безусловно, здесь стоит отметить корректировки бюджета. Мы трижды вносили изменения в главный финансовый документ региона, увеличив его расходную часть почти на 12 млрд руб. И не только за счет поступления федеральных средств, но и региональной составляющей.

В этом году дополнительные средства направлены на выполнение соцобязательств, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, строительство и ремонт дорог, поддержку аграриев, переселение граждан из аварийного жилья (в общей сложности в 2019 году на это будет направлено более 550 млн руб). Значительное финансирование также выделено на реализацию нацпроектов на территории области.

– Традиционно в центре внимания депутатского корпуса была социальная сфера…

– Региональным парламентом принято более 20 документов в данном направлении.

В частности, облдума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, которые упрощают процедуру получения ряда госуслуг. Это касается в основном малоимущих граждан, многодетных семей, а также некоторых других категорий заявителей.

Еще одним документом, утвержденным региональным парламентом, стали поправки в закон «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области», которые улучшили материальное обеспечение более 90 тыс воронежских пенсионеров.

Также стоит упомянуть¸ что Воронежская область стала одним из первых регионов России, где был создан Институт уполномоченного по правам ребенка в соответствии с новым федеральным законодательством. Детский омбудсмен в регионе получил более высокий правовой статус и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним.

– Воронежская областная Дума приняла масштабный блок экономических законов. Что это даст в перспективе региону?

Парламентарии согласовали более 15 законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

В первую очередь я бы отметил блок документов, которые формируют максимально благоприятные условия ведения бизнеса для резидентов особой экономической зоны «Центр» в Новоусманском районе, которая стимулирует создание 15-20 высокотехнологичных производств и появление 4,2 тыс новых рабочих мест. Планируемые инвестиции в экономику региона составят около 30 млрд руб.

Кроме того, парламентарии ввели особые критерии для инвестпроектов, планируемых к реализации на территории опережающего экономического развития «Павловск», что будет способствовать привлечению в моногород предприятий малого и среднего бизнеса.

– Приемы граждан – еще одна из форм работы депутатского корпуса. С каким просьбами и вопросами сегодня приходят к парламентариям избиратели?

– В первом полугодии 2019 года парламентарии приняли около двух тысяч обращений граждан. Встречи проходили в общественной приемной облдумы, депутатском центре реготделения «Единой России», а также непосредственно в округах.

Традиционно воронежцев беспокоят вопросы ЖКХ. Был зафиксирован всплеск обращений, связанных с внедрением новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Депутатский корпус наладил оперативное взаимодействие с исполнительной властью по данному вопросу.

На втором месте – вопросы социального характера.

На сегодня около половины обращений граждан решается положительно. Кроме того, на основе полученной информации формируется база для разработки региональных законопроектов.

– В России началась реализация нацпроектов, и в этой связи у депутатского корпуса появилась особая миссия…

– Объемы финансирования в рамках 11 нацпроектов, которые уже реализуются в Воронежской области в текущем году – около 17 млрд рублей. Но здесь важен не объем выделяемых средств, а эффективное их расходование. Персональный контроль за реализацией нацпроектов закреплен и за депутатами Воронежской облдумы. В настоящий момент на депутатском контроле в районах области находится 68 объектов только капитального строительства в рамках нацпроектов – это школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, медицинские объекты, системы водоснабжения в селах и т.д.

Сегодня в целом работы идут по утвержденному графику и срокам, срывов нигде не допущено.