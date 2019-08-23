2019-08-23T15:40:53+03:00
Общество

В Воронеже в этом году откроются четыре новые школы

Также введут в эксплуатацию современные детские садики
Татьяна МИСТЮКОВА
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В текущем году в Воронеже отроются четыре новые школы – СОШ №106 в жилом массиве «Олимпийский», №104 в микрорайоне «Озерки», №64 в Боровом и №105 по ул. Артамонов – Чуева.

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Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев вместе с председателем Облдумы Владимиром Нетесовым и сенатором от Воронежской области Сергеем Лукиным проинспектировали строительство двух последних объектов, а также детского сада.

Школа №105 на улице Артамонова рассчитана на 1224 места и состоит из трех корпусов, в том числе спортивного. Для учеников построили два спортивных зала, многофункциональную спортплощадку и стадион. Стоит отметить, что в школе будет создана безбарьерная образовательная среда. Владимир Нетёсов подчеркнул, что учебное заведение площадью 21 тыс. квадратных метров возводится в рамках комплексного освоения территории: строительство социальных объектов и жилых домов ведется одновременно. Также спикер Облдумы отметил, что в этом году в регионе будет сдано в эксплуатацию девять школ и 19 детских садов, построенных в рамках нацпроектов.

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Рядом с общеобразовательным учреждением расположен новый детский сад на 280 мест. К 1 сентября текущего года оба социальных объекта будут введены в эксплуатацию. Кроме того, в следующем месяце в Воронеже откроются еще пять садиков – на ул. Шишкова, в Боровом, Подгорном, Подклетном, в Малышево. Также до конца года город выкупит в муниципальную собственность садик на ул. 9 Января. Еще два садика, выкупленные в этом году, на ул. Козо-Полянского и Краснознаменной уже работают.

Вторая школа расположена в микрорайоне Боровое. Она рассчитана на 1001 место и возведена по специальному проекту. В учебном учреждении четыре спортзала для различных видов спорта. В здании построили атриум для естественного освещения коридоров и холлов. Школа также откроется к началу учебного года.

- Участие в нацпроектах дает возможность городу строить больше социальных объектов и повышать качество, улучшать инфраструктуру, развивать доступную среду, одним словом - делать жизнь воронежцев комфортной, - отметил Владимир Ходырев. - Новые школы и детские сады, которые мы проинспектировали, построены с применением современных технологий и материалов. Соцобъекты будут оснащены новейшим цифровым оборудованием и позволят нашим детям получать знания в соответствии с требованиями времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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