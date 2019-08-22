Требуется восстановление после операции?

О специализированных программах для позвоночника и суставов, о реабилитации после эндопротезирования, операциях на позвоночнике рассказал специалист санатория им. Ф.Э Дзержинского Денис Константинович СТАРЧЕНКОВ, врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт.

- Что делать пациентам после эндопротезирования крупных суставов?

Д.С.: Программа помощи после эндопротезирования крупных суставов, – тазобедренного и коленного, действует в нашем санатории. Она разработана на основе рекомендаций Союза реабилитологов России, согласованных с Минздравом РФ. Эта программа ориентирована на пациентов, которые перенесли операции по поводу замены суставов. Разработка суставов после оперативного вмешательства – важная часть послеоперационного восстановления пациента. В нашем санатории после эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава помогают восстановиться и научиться ходить без костылей. Профессиональное ведение таких пациентов ускоряет выздоровление, снижает риск поздних осложнений.

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- Как работает эта программа?

Д.С.: Пациент размещается в санатории сразу после выписки из стационара. Это важный период, в процессе которого необходимо максимально активизировать, укрепить мышечный каркас и восстановить функцию ходьбы и опоры. В условиях нашего санатория пациент получает комплекс мероприятий:

- консультация врача ортопеда-травматолога с разработкой индивидуального плана реабилитации;

- посещение зала ЛФК, где пациент занимается с инструктором по специальной программе;

- плавание в аквацентре, где ЛФК проводится в воде;

- массаж;

-физиотерапия;

- разработка активных и пассивных движений на аппарате роботизированной терапии Задача этого аппарата – увеличить объем пассивных движений, так как пациенты после операций страдают ограничениями движений в суставах. Аппарат позволяет, варьируя режимы работы, улучшать и увеличивать объем движения прооперированных суставов.

Мы добиваемся нормализации тонуса мышц, снятия блока с сустава с полным восстановлением его функции.

- Какой эффект дает лечение и сколько времени нужно на восстановление?

Д.С.: Ожидаемый эффект от медицинской реабилитации после эндопротезирования – максимально короткие сроки восстановления функции опоры. Положительные результаты видны после 14 дней лечения.

Важно помнить - если после операции своевременно не пройти курс медицинской реабилитации, то сама по себе операция по замене сустава не сделает пациента более подвижным и активным. Суставы необходимо разрабатывать. Некоторые этим, к сожалению, пренебрегают.

- Как проходит востановление пациентов после операции на позвоночнике?

Д.С.: В санатории им. Дзержинского мы проводим реабилитацию после оперативного лечения позвоночника, связанного с удалением грыж межпозвонковых дисков. Не секрет, что в последнее время от этой патологии страдает большое количество людей.

Операция приводит к устранению грыжи, но затем человеку жизненно необходимо вернуться к полноценной жизни.

Эта программа разработана в целях полного восстановления физического, эмоционального и психического состояние пациента.

Основной упор делается на восстановлении двигательной активности. Прежде, чем попасть на операционный стол, люди утрачивают работоспособность, двигательную активность. Наша задача – поставить человека на ноги в короткий срок. При поступлении в санаторий пациента тестируют, выявляются слабые мышечные группы, составляется индивидуальный план ЛФК. Упражнения направлены на устранение постоперационных состояний, борьбу с отеками, устранение слабостей в конечностях. Также задействованы курс массажа и курс физиотерапии, плавание в аквацентре, процедуры в водолечебнице. При выписке пациенты получают рекомендации, как избежать в дальнейшем болей в спине, какие упражнения нужно выполнять дома, чтобы в дальнейшем не было проблем со здоровьем.

- Специалистами санатория также разработаны программы «Забота о позвоночнике» и «Свободное движение». Людям с какими заболеваниями они рекомендованы?

Д.С.: Если говорить о программе «Забота о позвоночнике», то к нам обращаются с заболеваниями собственно позвоночника – остеохондрозами, неосложненными грыжами позвонковых дисков. Также пациенты жалуются на боли в спине.

Программа создана с учетом этих особенностей. Включает в себя консультацию невролога, консультацию ортопеда-травматолога. Дополнительно с этими пациентами работает врач мануальной терапии, иглорефлексотерапевт. Мы предоставляем полный спектр физиотерапевтических процедур, посещение аквацентра и грамотно подобранный комплекс лечебной физкультуры, направленный в первую очередь на укрепление мышечного корсета спины.

Ожидаемый эффект – улучшение двигательной активности, устранение боли в спине в короткие сроки. Рекомендации, которые пациент получает в процессе лечения , он в дальнейшем использует в своей повседневной жизни, тем самым длительное время сохраняется промежуток, когда человек к этой проблеме не возвращается. Минимум на лечение по данной программе требуется 10 дней.

Программа «Свободное движение» разработана с учетом проблем пациентов, связанных с проблемами суставов: артрозами, артритами и т.д.

Включает в себя консультацию врача ортопеда-травматолога, массаж в области сустава, ЛФК, посещение аквацентра, курс физиотерапии.

Ожидаемый эффект – уменьшение болевого синдрома, улучшение подвижности суставов, повышение двигательной активности.

Результаты в этом направлении также достигнуты хорошие. Так, если человек приезжает в санаторий с бадиком, уезжает он, не нуждаясь в дополнительной опоре.

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- В санатории также возможно пройти курс горизонтального вытяжения . Кому показана эта процедура?

Д.С.: Процедура показана пациентам с неосложненными грыжами межпозвонковых дисков в поясничном отделе позвоночника.

Когда происходит вытяжение, то увеличивается расстояние между позвонками, соответственно улучшается процесс кровообращения, уменьшается болевой компонент, снимается напряжение тканей.

Проводим 10 процедур. В среднем продолжительностью 30 минут. Аппарат позволяет на компьютере в режиме реального времени оценивать степень вытяжения, контролировать процедуру.

Помимо вытяжения по оси аппарат снабжен механизмом роликового массажа, что дополнительно облегчает процедуру вытяжения. Ролики проходят вдоль позвоночника, создают эффект поднятия позвонков, усиливают эффект вытяжения.

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Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского | Воронеж

Бронирование путевок 8 800 7777 290; +7 (473) 227-99-99

Адрес: пос. Чертовицы, ул.Транспортная, 2, Воронеж

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