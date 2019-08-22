На воронежском кладбище массово исчезли ограды

Жительница Борового Людмила Николаевна обнаружила, что на местном кладбище пропадают ограды.

- Мы с мужем пошли навестить могилу родственников. Смотрим - ограда исчезла. Походили вокруг и увидели, что пострадали не менее семи могил. Видимо, воры брали те ограды, которые слабее закреплены: их просто выдернули из земли.

Людмила Николаевна готовит заявление в полицию. А мы обратились за комментарием в "Воронежское похоронное бюро".

- Ежегодно диспетчеры горячей линии ПАО ВПБ фиксируют несколько десятков подобных обращений. Воруют металлические ограды, столы, скамейки, памятники, надгробия. Исчезают и контейнеры для мусора. Большая часть обращений поступает с кладбищ, рядом с которыми функционируют базы приема металлолома: Юго-Западное, Левобережное, Никольское, Коминтерновское, Казанское. За прошлый год поступило порядка 60 обращений о кражах, в этом году зафиксировано 30 таких заявлений. Полностью оценить масштаб хищений невозможно, так как около 20% захоронений являются заброшенными, а еще 15% посещаются один раз в несколько лет. Кроме того, некоторые пострадавшие просто не сообщают о случившемся.

Что грозит воришкам? В похоронном бюро поясняют: если сумма ущерба - до трех тысяч рублей, то административная ответственность - штраф; если ущерб свыше 3 тысяч рублей - уголовная ответственность. Пострадавшим следует обращаться в полицию.