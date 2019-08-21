Скоро в школу: экономим на покупках, а не на здоровье

Летние каникулы вот-вот закончатся, и у воронежских пап и мам сейчас общая на всех забота - купить все необходимое для школы. Отправляясь за покупками, родителям не стоит забывать о главном – о здоровье своих школьников. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор в магазинах. Итак:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ученическая форма должна быть из ткани, в составе которой содержится 60 – 70% натуральных волокон (вискозы, шерсти, хлопка) и 30 – 40 % качественной синтетики. В такой одежде ребенку будет комфортно, ведь она и «дышит», и не мнется.

- Повседневная обувь школьника должна быть из натуральных материалов: парусины, кожи. Или же из «дышащей» мембранной синтетики. Обязательно - с супинатором на стельке, который не даст развиться плоскостопию.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

- Не экономьте на ранце! Этот школьный аксессуар должен быть не только красивым, но и прочным, легким, с лямками длиной 60-70 см и шириной не менее 4 см вверху и 2 – 2,5 см внизу. Обязательные условия – «анатомическая» жесткая спинка, а также светоотражающие элементы для безопасности ребенка на дороге.

- Не забываем о здоровье позвоночника: выбирая письменный стол и стул, думайте об удобстве их для ребенка. В идеале это должна быть парта с регулируемой высотой столешницы, наклоном, а стул – с изменяемой и фиксируемой высотой сидения.

- Контейнер для «перекуса» в школе лучше выбирать не самый дешевый (то же касается и бутылки для воды), из крепкой качественной пластмассы, с герметичной крышкой с выступами для легкого открывания, объёмом не менее 500 мл и несколькими отделениями внутри. Так ребенок сможет брать с собой не только вкусный, но и разнообразный, сбалансированный обед.

МЕДОСМОТР

Существует миф, что оформить медицинскую карту ребенку – это целое испытание. Прежде чем ее получить, мамочкам нужно пройти сотню кабинетов, каждый из которых работает в разное время и в разные дни. На самом деле медицинскую карту в школу или детский сад возможно сделать очень быстро.

Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

В медицинском центре «Детский Доктор» её оформят всего за три часа: без очередей, без нервов и без хлопот.

ЗАЧЕМ НУЖНА КАРТА ЗДОРОВЬЯ?

В рамках защиты здоровья населения министерство здравоохранения несколько десятилетий назад ввело обязательный медицинский осмотр. В зависимости от того, в каком коллективе предстоит находиться человеку, в нашей стране разработана система документов различных форм. Для получения справки нужно пройти обследование. И один из документов, без которого родители не могут устроить малыша ни в одно учебное учреждение – медицинская карта ребёнка. Легко и быстро её возможно сделать благодаря предварительной записи и продуманной системе обслуживания пациентов.

ПОЧЕМУ В МЦ «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» УДОБНО ДЕЛАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ:

- все узкие специалисты, анализы и диагностика - в одном месте! А это значит, что нужно будет просто переходить из кабинета в кабинет, проходя необходимые осмотры и исследования без задержек;

- комплексный осмотр - отличная возможность выяснить актуальное состояние здоровья ребёнка;

- безопасно, так как в этот день медицинский центр функционирует в режиме «здоровый ребёнок», исключены контакты с детьми с симптомами вирусных заболеваний;

- стоимость - в «Детском докторе» не сотрудничают со сторонними лабораториями и специалистами, все исследования и осмотры проводятся силами и специалистами центра, поэтому есть возможность предлагать максимально выгодные цены.

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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В школу – без стресса

После беззаботных летних каникул школьнику бывает сложно включиться в учебный режим: долго сидеть за партой, слушать учителя, выполнять «домашку». Ведь ещё недавно он день напролет гулял во дворе с приятелями, загорал у моря или гонял на велосипеде по бабушкиной деревне. Как помочь ребенку подготовиться к учебному году? Рекомендации родителям дает эксперт «КП» - психолог Светалана Януш.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За школьными покупками - вместе с детьми

- Хорошо, если перед 1 сентября вы пойдете в магазин вместе с ребенком, и он примет участие в выборе тех вещей, которыми будет пользоваться в школе. Важно, чтобы они ему нравились! Акцентируйте его внимание не на учебном процессе, а на том, что в одежде, которую вы ему покупаете, ему будет комфортно, а в рюкзак будет удобно складывать вещи. Такой подход помогает создать правильный настрой.

Привыкаем к ранним подъемам

- Чтобы втянуться в школьный распорядок дня, нужно время. Заранее готовьте ребенка к ранним подъемам на занятия. Летом он ложился поздно и просыпался к обеду? Во второй половине августа ставьте будильник на более раннее время. А чтобы просыпаться было веселее, планируйте на утро интересные мероприятия - поход в кино, встреча с приятелями.

Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ

Учимся удерживать внимание

- Многие дети страдают сегодня недостаточной концентрацией внимания. Это усложняет учебный процесс, где нужно сидеть на уроке 45 минут, решая «скучные» задачки. Подготовиться к этому можно заранее дома. Давайте ребенку простые бытовые задания протяженностью в один урок. Например, приготовить вместе ужин, помочь помыть машину, сходить в магазин, сложить книги на полках по алфавиту… Это поможет научиться удерживать внимание на монотонных занятиях.

ЭКОНОМИМ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Одно дело – выбрать правильный рюкзак, удобную школьную форму и смартфон, от экрана которого не будут болеть глаза. И совсем другое – купить все это с выгодой. Такая возможность есть у пользователей сервиса МТС Cashback. До 50% от суммы покупки будет компенсироваться на счет мобильного телефона. Кэшбэк станет дополнением к обычным скидкам, если вы получаете их по своей банковской карте. Таким образом, участники программы могут получить сразу два кэшбэка - один от банка на карту, другой - от МТС на счет мобильного. Среди партнеров – магазины, которые помогут подготовить ребенка к школе на 100 процентов (и даже больше). Одежду для юных модников можно подобрать в «Кораблике» или Ostin, обувь – в Kari. Полностью укомплектовать детский гардероб поможет lamoda. За спортивной формой и удобными кроссовками идем в «Спортмастер» или «Декатлон». Выбрать канцтовары и гаджеты можно в маркетплейсах Ozon, «Беру!» и «Юлмарт». Среди партнеров программы – сразу несколько популярных книжных магазинов – от Book24 до «ЛитРес». Наконец, в интернет-магазине МТС можно подыскать смартфон, который станет не только игрушкой, но и хорошим помощником в учебе. Другой аспект экономии – тариф, который позволит школьнику всегда быть на связи, но при этом не разорит родителей. «Мой Smart» от МТС можно настроить под себя, выбрав пакеты гигабайтов, звонков и смс. Общаетесь с ребенком по голосовой связи или же предпочитаете обмениваться сообщениями в мессенджерах? Отключите все лишнее и платите только за то, что нужно вам и вашему ребенку.