В Нововоронеже открылся международный детский экологический форум

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже – на территории санатория-профилактория «Энергетик» начал работу детский экологический форум в рамках III Международного конкурса фотографий «В объятиях природы». Его организатор - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» и АЭС «Пакш» (Венгрия).

Участие в экологическом форуме принимают 53 юных представителя стран присутствия атомных электростанций - России, Белоруссии и Венгрии. Эти ребята стали победителями конкурса: их фотоработы заняли 1 и 2 места.

«Конкурс из года в год становится все популярнее, число его участников растет. С его помощью дети могут раскрыть свой творческий потенциал. Немаловажным является и просветительская сторона проекта, которая рассказывает об экологии», - отметил председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Для юных фотохудожников приготовили обширную программу. За 10 дней форума они посетят заповедные места Воронежской и Липецкой областей – Дивногорье, Борщёво, Сторожевое, Архангельское, Воронежский заповедник им. В.М.Пескова, зоопитомник «Червлёный Яр», Кудыкину Гору и др. Их наставником станет известный венгерский фотохудожник, победитель международных конкурсов Винце Балинт, который научит детей на пленэрах делать красивые кадры, художественно обрабатывать их, разберет вместе с ними ошибки. Кроме того, ребят ждут спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы по изготовлению старорусских глиняных игрушек, а также концерты, посвященные культуре разных стран.

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«Конечно, за такое короткое время мы не можем научить всем тонкостям, хотя эти ребята и сами уже многое умеют. Но, главное, мы можем им привить любовь и уважение к природе. Я постараюсь максимально передать свои знания. Природа здешних мест потрясающая, в который раз убеждаюсь в этом! Думаю, мы хорошо поработаем», - рассказал венгерский фотохудожник Винце Балинт.

Работа экологического форума продлится до 28 августа. Собранные ребятами фотоматериалы смогут увидеть все желающие. До конца 2019 года в городах присутствия АЭС стран-участников фотоконкурса будут организованы выставки работ юных фотографов.

Напомним, участие в конкурсе фотографий «В объятиях природы» в 2019 году приняли дети 14-17 лет, проживающие в городах расположения АЭС в России, Венгрии, Белоруссии и Финляндии. Цель конкурса – развитие и укрепление международных отношений в части повышения информированности общественности по вопросам экологической безопасности АЭС, популяризация атомной энергетики.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС