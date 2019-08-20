Нововоронежская АЭС: торжественно закрылась Межрегиональная студенческая стройка «Мирный атом-2019»

Пять строительных отрядов из Воронежской, Орловской и Тамбовской областей больше месяца трудились на Нововоронежской АЭС-2. Юноши были задействованы на объектах, находящихся за периметром атомной станции. Они участвовали в малярно-штукатурных работах, а также в организации, планировке и озеленении прилегающей к АЭС территории. Девушки работали в офисах, занимались документацией.

«Спасибо за труд, который вы вложили в Нововоронежскую атомную станцию. Надеюсь, вы набрались опыта и получили знаний, которые в дальнейшем пригодятся в жизни. Удачи! И до встречи на новых площадках», - сказал директор нововоронежского филиала дирекции строительства АО «Атомэнергопроект» Олег Бородин.

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Благодарность за добросовестный труд на Межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом-2019» и весомый вклад в строительство энергоблоков поколения «3+» получили: комиссар стройки Анастасия Калинина, командир стройки «Валентина Климина, комиссар студенческого строительного отряда «Айсберг» Даниил Черкасов, командир отряда «Варяг» Дмитрий Романенко, командир отряда «Грифон» Дмитрий Филлимонов, мастер отряда «Палитра» Виолетта Бахметьева, комиссар отряда «Эдельвейс» Наталья Япрынцева.

В год 60-летия «Российских студенческих отрядов» для молодёжи была организована культурная программа: творческие фестивали, конкурсы визиток, спартакиада, конкурс красоты «Мисс и Мистер «Мирный атом-2019» и многое другое. Лучшим студенческим строительным отрядом по совокупности трудовой и творческой деятельности признан «Палитра». Его бойцы получили победное красное знамя Межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом-2019».

Напомним, студенческие отряды принимают активное участие в строительстве инновационных энергоблоков поколения «3+» Нововоронежской АЭС с 2011 года.

В 2014 году на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 состоялась первая в Центральном Федеральном округе Всероссийская студенческая стройка. Участие в ней приняли более 300 студентов из 10 регионов России. Впоследствии стройка получила статус Зональной, а затем – Межрегиональной.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС