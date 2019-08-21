Куда воронежцам отправиться в путешествие осенью

Если летом купить горящий тур и отдохнуть на море не получилось, не переживайте. Организовать запоминающуюся поездку можно и осенью, когда туристов меньше, цены на номера в отеле или аренду квартиры ниже. Для тех, кто планирует отпуск осенью, мы выбрали несколько интересных направлений.

Отправляемся к морю

В категории "недорогой семейный отдых у моря" по-прежнему хороша Турция. Осень считается лучшим временем для поездки: погода жаркая и сухая, вода теплая. Развлекательная программа включает экскурсии по Константинополю, прогулки на яхте по Босфору, осмотр античных построек, храмов и сталактитовых пещер.

Отдохнуть всей семьей можно и на Кипре. Туристы чаще выбирают греческую часть острова. Осень здесь теплая, мягкая, с кратковременными дождями. Главное богатство Кипра - чистое море, в котором можно купаться до середины октября. Развлечений немного - мини-круизы, посещение музеев, античных и средневековых построек.

Еще одно популярное направление - Таиланд. Он привлекает пляжами с мелким песком, тропической растительностью, которая цветет как раз осенью, и экзотической кухней. До ноября здесь не так много приезжих, поэтому можно отдохнуть в тишине и спокойствии. Погода теплая, но непостоянная: иногда идут дожди.

Хотите побыть вдали от наших соотечественников? Отправляйтесь в Объединенные Арабские Эмираты. В начале осени погода здесь слишком жаркая и сухая, поэтому лучше приезжать в октябре. Страна славится белоснежными песчаными пляжами, роскошными отелями, километровыми восточными базарами и нетронутыми ландшафтами за пределами городов.

Осматриваем достопримечательности

Комфортная температура осенью сохраняется в Италии, Испании, Португалии, Хорватии и Греции. Туристов в это время уже намного меньше, поэтому жилье найти проще. Если посещать парки и музеи не хочется, отправляйтесь во Францию. В первой половине осени там начинается заготовка вина - можно попробовать редкие сорта.

Можно отправиться на другой конец континента - в Китай. В сентябре и октябре здесь стоит немного прохладная и сухая погода - то, что нужно для пеших прогулок по современному Пекину, экскурсий к храму Шаолинь и Великой китайской стене. А если замерзнете и захотите поваляться на пляже, отправляйтесь на остров Хайнань - самую южную провинцию Китая, где тепло круглый год.

Фестивалим

В сентябре в Чехии проходит праздник молодого вина, во время которого дегустируют бурчак от начинающих и опытных виноделов, едят традиционные деликатесы, слушают живую музыку, посещают ремесленные мастерские, участвуют в конкурсах и других развлечениях.

Во второй половине сентября - первых числах октября в Мюнхене проводится знаменитый “Октоберфест”, который ежегодно собирает около 6 миллионов туристов. Праздник живота начинается с 12 пушечных залпов. Кроме моря пива и гор сосисок гостей ждут костюмированные шествия, концерты и аттракционы.

Если вы не любитель горячих напитков, приезжайте в Будапешт. Здесь в октябре проходит арт-фестиваль Cafe Budapest, в рамках которого организуют выставки современного изобразительного искусства, театральные и танцевальные представления, концерты, цирковые шоу и ярмарки.

Выбираем зимние развлечения

В октябре открывается сезон в швейцарском Церматте - курорте, который оценят опытные лыжники. Позже недалеко от него открывается Саас-Фе, который подходит и для новичков, и для уверенно катающихся лыжников.

В Австрии можно посетить Питцталь и Каунерталь. Питцталь считается семейным курортом. Здесь не так много туристов, есть условия для обучения детей и подростков. Каунерталь - небольшой ледник, который лыжники и сноубордисты ценят его за множество зон для фрирайда.

Из итальянских курортов отметим Валь Сеналес. Это малоизвестное место, где можно спокойно прокатиться по безлюдным трассам.

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