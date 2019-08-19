Бывший заключенный называет себя племянником Валерия Золотухина, чтобы не остаться на улице

- У них нет внимания к человеку. Вот посудите. Огромное здание, столько кабинетов. В них сидят девушки, о разных кошках между собой разговаривают. А я не знаю, буду ли завтра в доме ночевать или на улице, - рассказывает Владимир Михайлович после очередного визита в управление соцзащиты.

Владимир Золотухин добивается получения так называемой социальной помощи. Ситуация у него непростая. До пенсии ждать десятилетие. Со здоровьем большие проблемы («после пулевого ранения еле хожу!»), инвалидность пока не поставили.

- На бирже труда предлагают работу, где нужно много двигаться. Куда там, не потяну, - вздыхает наш гость. - Тридцать лет жизни провел в тюрьме. Теперь вот дал себе обещание жить по совести. Но меня этим равнодушием фактически подталкивают к новым преступлениям. А как иначе выжить?

Со слов Владимира Золотухина, в социальной помощи отказывают, так как прописка - временная.

- А у меня и нет постоянной, - говорит гость. - Жилья в родном Кемерово давно лишился. Тут, в Воронеже, помогли верующие люди - оформили временную прописку...

Будто между делом Владимир замечает: «А я ведь племянник актера Валерия Золотухина. Посмотрите в интернете, про меня москвичи сюжет сняли».

«Такого племянника у папы не было»

Сюжет коллег из федерального СМИ оставляет больше вопросов, чем ответов. История там такая: Владимир едет из монастыря на похороны Валерия Золотухина. В поезде его обыскивают охранники. Почему-то решают оставить себе его мобильный телефон. Журналисты помогают вернуть имущество. Источником информации, что Владимир Золотухин - родной племянник Валерия Золотухина, выступает, видимо, сам Владимир.

Мы связались с актрисой Ириной Линдт, с которой Валерий Сергеевич провел последние годы жизни. «Кажется, какие-то родственники из Кемерово у него были, - дала надежду актриса. - Но племянника Владимира не знаю. Валерий никогда о таком родственнике не говорил».

Быть может, великий актер намеренно не упоминал о племяннике с такой неоднозначной биографией? Первый сын актера, священник Денис Валерьевич, о родственнике тоже как будто не знает: «Такого племянника у папы не было...»

Адаптация человека, который освободился из мест заключения, - большая тема. Остаться один на один с новым, незнакомым миром, с необходимостью добывать хлеб... И с постоянным неприятием со стороны потенциальных работодателей, брезгливостью и настороженностью всех вокруг - как будто ты болен какой-то заразной болезнью. Не исключено, что Владимир, попавший в такую ситуацию, решил добавить каких-то фактов в свою биографию - просто чтобы обратить внимание на свои проблемы.

«Направили уведомление»

Что же с выплатами? В региональном департаменте соцзащиты в ответ на наш запрос рассказали:

- Право на оказание государственной социальной помощи в виде денежных выплат имеют малоимущие граждане, проживающие на территории Воронежской области, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Размер этих выплат для разных категорий людей отличается. В частности, малоимущий одиноко проживающий гражданин имеет право получить одну тысячу рублей в месяц в течение одного квартала, но не более трех тысяч рублей в год.

Имеет ли право на эту помощь Владимир Михайлович, в департаменте сообщать не стали, сославшись на недопустимость раскрытия персональных данных. Однако отметили, что ему направлено «уведомление об оказании государственной социальной помощи».

На наш вопрос, является ли временная регистрация основанием для отказа в получении выплат, в департаменте так и не ответили. В законе «О государственной социальной помощи в Воронежской области» мы не нашли ни слова о необходимости постоянной прописки.