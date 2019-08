Выходные в Воронеже: уличное танго, русские забавы, пещеры Дивьих гор

БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Очередная бесплатная экскурсия пройдет в столице Черноземья в пятницу, 16 августа.

- Участникам прогулки расскажут о первом упоминании Воронежа в летописях, о «городе-крепости» из Дозорной книги, о том, какие улицы и здания хранят память о трагических событиях, происходивших в городе, о знаменитых воронежцах в истории России и многом другом, - сообщили в Туристско-информационном центре Воронежа.

Экскурсия стартует в 18.00 от главного корпуса ВГУ (Университетская пл., 1). Записаться можно по телефону 8 (960) 127-19-92.

РУССКИЕ ЗАБАВЫ В НЕЛЖЕ

С 17 августа в семейном парке Нелжа.ру стартует новая программа «Русские забавы». С 11.00 до 18.00 можно посетить шесть локаций, которые познакомят гостей парка с русскими традициями, обычаями, бытом, промыслами, сказками и забавами.

Воронежцы смогут:

- проехать по окрестностям Нелжи не только на Омнибусе, но и на многоместной повозке, запряженной двойкой владимирских тяжеловозов,

- поводить хороводы с фольклорными коллективами в «Шатре сказок», поиграть в народные игры, разучить народные танцы,

- посетить музеи русского быта - на территории парка сохранился фрагмент старинной нелженской улицы, который представлен тремя домиками начала 20 века. В настоящий момент, для посещения открыты два из трех - дом сельского жителя и дом земской учительницы. В домах представлены предметы быта той же эпохи,

- зайти в гости к Бабе Яге в Сказочный лес, послушать ее невероятные истории, разгадать загадки и потанцевать,

- поиграть в русские народные игры на «Соломенном поле» - принять участие в веселых конкурсах и эстафетах, помериться силой в перетягивании каната, а также взятии крепости,

- слепить глиняную птичку в традициях карачунского гончарного промысла на мастер-классе «Карачунская игрушка» в Земской школе. Село Карачун находится на правом берегу реки Воронеж, напротив Нелжи. Гончарный промысел существовал там на протяжении нескольких столетий и занимались им, практически, все жители села.

МУЗЕЙ В КИНО: «Сады в живописи – от Моне до Матисса»

17 августа в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. В картине центром повествования, как и центром той культуры, о которой рассказывает автор, становится сад. Зрителю удастся побывать на цветочной выставке в Хэмптон-Корте, которую часто посещал Моне, сравнить усадьбу Живерни с берёзовой аллеей Макса Либермана, узнать, где писали картины Хоакин Сорольи, Анри Ле Сиданэ, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде и Василий Кандинский. При этом режиссёр уделяет много внимания не только натуре, но и живописи, и привлекает к комментированию фильма искусствоведов, художников, писателей и критиков. Начало в 15.00.

.

УЛИЧНОЕ ТАНГО

Столица Черноземья присоединится к флешмобу #ЗА_танго, который пройдет в один день по всей стране - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.17 августа в 70 городах России танцоры аргентинского танго выйдут на улицы, чтобы познакомить жителей с этим страстным танцем.

В Воронеже флешмоб традиционно пройдет в Кольцовском сквере. Начнут его профессиональные танцоры, к которым зовут присоединиться всех желающих. Будут играть живьем музыканты. Организаторы обещают непринужденную атмосферу.

Начало в 18.00.

ПЕЩЕРЫ ДИВЬИХ ГОР

17 августа воронежцев ждет необычная экскурсия «Пещеры Дивьих гор» - по пещерному комплексу в Больших Дивах, памятнику природы и архитектуры, который был свидетелем культурного расцвета Дивногорья в XIX столетии, упадка в XX веке и возрождения на рубеже XX-XXI веков. Сегодня это сооружение-символ узнаваемо не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. Всем этапам существования пещерного комплекса и будет посвящена экскурсия с историческими фотоматериалами.

Начало в 20.00. С собой необходимо взять теплые вещи - температура внутри пещерного комплекса около +10 .

ТЕАТР В КИНО: «Король Лир: МакКеллен»

18 августа в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция спектакля "Король Лир" из лондонского театра герцога Йоркского. Бенефис Иэна МакКеллена, его последняя большая шекспировская роль. Это не первый маккелленовский Лир, но, безусловно, более пронзительный из двух: парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей «отставкой» самого актера. Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби; сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск; звуковое оформление молодых композиторов братьев Рингамов. Начало в 18.00.

.

ЯРМАРКА "СПАС"

С 18 по 22 августа у Благовещенского кафедрального собора пройдет православная выставка-ярмарка «СПАС». На ней можно будет купить мед, фрукты, овощи, рыбу и деликатесы. Также там будут продавать продукцию народных промыслов и ремесел, товары для дома и семьи. Также на ярмарке можно будет купить книги.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась новая выставка. Экспозицию «Воронежская театральная мозаика» посвятили Году театра в России.

Проект представил материалы по истории пяти профессиональных воронежских театров - Кольцовского, театра оперы и балета, театра юного зрителя, театра кукол и Камерного театра. Посетители увидят архивные снимки ведущих театральных актеров столицы Черноземья, рассмотрят их личные вещи, дипломы, театральные костюмы и реквизит. Выставка собрала программки спектаклей, афиши, буклеты, эскизы декораций к спектаклям.

В СТИЛЕ НЮ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского известный воронежский фотограф Михаил Квасов показывает красавиц в жанре ню.

- Изогнутые и изысканные линии представительниц прекрасного пола, перед которыми невозможно устоять, как магнит притягивают взгляды, мысли и эмоции мужчин. На выставке «Девичьи пейзажи» автор представил около 50 фотографий, позволяющих насладиться красотой линий женского тела, - рассказали в музее.

Михаил Квасов - член Союза фотохудожников России, в 1991-1999 годах преподавал фотографию в Воронежском художественном училище. Лауреат многочисленных профессиональных конкурсов. Автор персональных выставок, участник коллективных выставок Елабуге, Казани, в посольстве Индии в Москве.

Выставка продлится до 25 августа.

ВЫСТАВКА О ДИЗАЙНЕ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности.

- Это уникальный проект, охватывающий все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920-1930-х годов, советский дизайн 1960-1980-х, современный российский дизайн, - отмечает директор по развитию Московского музея дизайна и куратор выставки Ольга Дружинина. - Выставка будет сопровождаться образовательной программой. Жители Воронежа смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века.

На выставке можно увидеть архивные материалы, видео-интервью дизайнеров, также будут доступны аудио-гиды.

Вход на экспозицию и лекции бесплатный. Выставка будет открыта до 29 августа.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.