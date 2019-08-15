На ремонт дорог в Воронежской области за год направят 4,5 миллиарда

Региональный проект «Дорожная сеть» (является составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») - один из самых важных в регионе. Только на этот год общая сумма финансирования всех мероприятий составляет 4,5 млрд рублей. Из них 1,18 млрд - средства федерального бюджета, остальное - средства дорожного фонда области.

Всего же действие нацпроекта рассчитано на пять лет: с 2019-го по 2024-й. За это время должна увеличиться доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, и снизиться количество магистралей, работающих в режиме перегрузки.

306 КМ – ПЛАН ПО ОБЛАСТИ

Всего в этом году в Воронежской области отремонтируют 306 км автодорог. Речь идет о таких участках, как подъезд к Нововоронежу, Рамони, дорогах в совхозе Масловский, Семилуках, Верхнехавском районе, направлениях Богучар - Кантемировка, Павловск - Калач - Петропавловка, Воронеж - Луганск и многих других. На данный момент работы выполнены примерно на 80%. Их окончание запланировано на октябрь.

.

«Ремонт 38 участков дорог регионального значения общей протяженностью 306 километров обеспечит круглогодичную транспортную доступность между районами области. Работы выполняются с опережением графика. Применяются технологии холодного ресайклинга, используется метод регенерации с устройством выравнивающего и верхнего слоев покрытия», - рассказали в департаменте дорожной деятельности региона.

25 КМ – ПО ВОРОНЕЖУ

В Воронеже на этот год дорожники поставили в план ремонт 25 км улично-дорожной сети (23 объекта), а также выполнение 11 мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Речь идет об установке знаков, пешеходных ограждений, обустройстве остановок общественного транспорта. Сейчас работы ведутся с опережением графика и выполнены почти на 100%. В течение этого месяца дорожники завершат все объекты.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Специалисты сначала сняли изношенное асфальтобетонное покрытие с использованием дорожных фрез, на подготовленное основание уложили выравнивающий слой. Там, где нужно, заменили бортовой камень, подняли люки и поменяли решетки ливнеприемных колодцев. Затем уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), а также обустроили обочины и дорожное покрытие на примыканиях, съездах и в парковочных карманах.

СПИСОК ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ:

ул. Летчика Колесниченко (от ул. Моисеева до ул. Ворошилова);

проезд А-134 (подъезд к Воронежу) - ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ № 1 до ж/д переезда);

ул. Латненская (ул. 9 Января - ул. 232-й Стрелковой Дивизии);

проезд от автодороги ул. Остужева - мкр. Боровое (мост через р. Усманка) до мкр. Сомово;

ул. Ломоносова (ул. Березовая роща - ул. Дарвина);

ул. Донская;

ул. Переверткина;

ул. Новгородская (ул. Хользунова - ул. 45-й Стрелковой Дивизии);

площадь Брусилова;

Ясный проезд (ул. Донская - ул. Солнечная);

проспект Патриотов (от развязки по типу кольцо ул. Героев Сибиряков - пр. Патриотов до ул. Космонавта Комарова);

ул. Феоктистова;

ул. Театральная;

ул. 25 Октября (пр. Революции - ул. Орджоникидзе);

ул. 20-летия ВЛКСМ;

ул. Студенческая;

ул. Чернышевского;

ул. Орджоникидзе;

ул. Таранченко (Университетская площадь - ул. Сиреневая);

ул. Карла Маркса (ул. Таранченко - пр. Революции, ул. Кольцовская - ДС «Юбилейный»).

Кроме того, на трех улицах - Плехановской, набережной Массалитинова и Кирова - завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Совсем недавно рабочие нанесли там горизонтальную дорожную разметку.

«Ведется постоянный контроль за соблюдением технологий производства работ, производятся необходимые натурные измерения, образцы нового дорожного покрытия отправляются на лабораторные испытания, - рассказали в департаменте. - Кроме того, оценивается состояние лабораторий подрядчиков и заводов по выпуску дорожных стройматериалов, проверяются паспорта и сертификаты на применяемые материалы. По факту выполненных работ проводится их приемочный контроль. Выявленные нарушения и недостатки, если таковые имеются, подрядчик устраняет в определенные контрактами сроки».

СРОКИ СЛУЖБЫ

Для каждого конструктивного элемента автомобильной дороги предусматривается определенный гарантийный срок. Так, для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, который уложили в ходе ремонта, он составляет четыре года. Гарантия на дорожные знаки - два года, на дорожную разметку термопластиком - один год.

К СЕЛЬСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ СДЕЛАЮТ ПЕРЕХОДЫ

Помимо ремонта дорог в региональный проект «Дорожная сеть» в этом году входит оборудование необходимыми техническими средствами пешеходных переходов.

«Речь идет о 41 наземном переходе к социально значимым объектам с устройством искусственных неровностей, установкой соответствующих дорожных знаков, нанесением горизонтальной дорожной разметки с применением долговечных материалов (термопластика) и устройством искусственного освещения данных объектов», - уточнили в департаменте.

Кроме того, в 25 селах появятся тротуары общей протяженностью 25,5 км и новые линии электроосвещения вдоль автомобильных дорог.

«Это должно повысить безопасность дорожного движения и комфортность проживания граждан. Такие работы в селах уже начались и будут окончены в октябре», - сообщили в правительстве области.

ВОРОНЕЖ: КАПРЕМОНТ МОСТОВ НА 9 ЯНВАРЯ, ЛЕНИНА И ЧЕРЕЗ ВОДОСБРОС НА ПЛОТИНЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

К октябрю следующего года в Воронеже завершится реконструкция трех изношенных путепроводов. Первые два - мосты на ул. 9 Января и Ленина - расположены на загруженных улицах города. Через них следует транзитный транспорт по таким направлениям, как Курск - Ростов-на-Дону, Курск - Тамбов, Белгород - Москва.

В этом месяце дорожники планируют приступить к ремонту виадука на 9 Января.

Но если конструкции на 9 Января и Ленина еще как-то держат оборону, то состояние третьего объекта вызывает тревогу: мост через водосброс водохранилища фактически находится в предаварийном состоянии. Плотина соединяет Шилово с Таврово и Масловкой. С момента строительства в 1972 году переправа ни разу капитально не ремонтировалась. Между тем водосброс представляет собой сложное гидротехническое сооружение: при помощи шлюзов он может повышать и понижать уровень воды в водохранилище.

«Начало реконструкции путепроводов через железнодорожные пути по улицам Ленина и 9 Января запланировано на август. Завершится она до октября следующего года. Капитальный ремонт моста через водосброс водохранилища уже начат и также продлится до октября 2020-го. Проезд автотранспорта на нем запрещен», - пояснили дорожники.