ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию

Она приступила к исследованию текущих бизнес-процессов банка и тестированию их изменений при обслуживании клиентов.

Среди приоритетных задач пилотного проекта - анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличными. По предварительным результатам, длительность процесса выдачи дебетовых карт в испытательном отделении уже снизилась на 34%. В связи с этим тиражирование решения, полученного в ходе исследований на экспериментальной площадке, на всю офисную сеть ВТБ ожидается в 4 квартале 2019 года.

В настоящее время в Lean-лаборатории проводится проверка нового функционала для оформления вкладов с внесением денег через кассу. В будущем предложенные изменения позволят посетителям получить услугу у одного сотрудника и при проведении этой операции исключить необходимость повторных обращений к специалисту.

Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Lean-лаборатория создана в рамках принятой банком стратегии по клиентоориентированному подходу. Новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность. Первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными». Банк ВТБ (ПАО)